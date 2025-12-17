 Associazione Afi011, Premio 2025 al fotografo messinese Paolo Galletta

Durante l'evento di inaugurazione dell'anno sociale, un riconoscimento speciale è stato consegnato alla socia Marcella Allegra

S. TERESA – Serata ricca di immagini emozionanti quella dell’inaugurazione dell’anno sociale di AFI011, aperta con i video delle ultime mostre collettive curate dall’associazione: “Il vecchio e il bambino” esposta su installazioni presso il Parco di Villa Crisafulli-Ragno e la mostra permanente “Nodi da sciogliere – percorsi visivi sulla violenza di genere”, esposta presso la biblioteca comunale di Furci Siculo.

Dopo l’illustrazione da parte di Salvatore Iraci Sareri del programma sociale 2026 che prevede incontri, esercitazioni in camera oscura, uscite, mostre e shooting; un riconoscimento speciale è stato conferito alla socia Marcella Allegra per la sua costante e continua collaborazione profusa per tutte le attività associative organizzate durante il corso degli ultimi anni.

Momento clou è stato l’assegnazione del “Premio AFI011-2025” al fotografo messinese Paolo Galletta “per l’empatia con cui si accosta a persone e luoghi e per aver dato voce e dignità agli ultimi e per conservare vivo nella memoria un passato che non va dimenticato”. Hanno consegnato la targa, il presidente Mario Pollino e il Maestro Alessandro Mancuso, premiato nel 2024, alla presenza di un pubblico attento ed entusiasta.

Galletta ringraziando del premio conferito, si è complimentato per la vivace e qualificata attività dell’associazione molto operativa sul territorio. Poi ha illustrato in breve tutta una serie di sue foto tratte da reportage e mostre che lo hanno visto protagonista e vincitore, sia in Italia che all’estero; infatti nelle sue opere prevale lo stile documentaristico, che indaga l’elemento sociale e civile, penetrando nelle vite dei suoi soggetti con rispetto e grande sensibilità.

A conclusione della serata i soci e il pubblico, formato soprattutto da appassionati, hanno brindato per un nuovo anno.

