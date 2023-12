10 baracche verso la demolizione a Camaro Sottomontagna e nuovi alloggi in vista - Tempostretto

Risanamento Messina: oggi sopralluoghi in bus per dieci famiglie

MESSINA – Nuova tappa del risanamento a Messina. Oggi sopralluogo in bus per dieci famiglie, in modo da visitare alcuni alloggi disponibili, in vista della demolizione di dieci baracche. Erano presenti il sub commissario per il risanamento Marcello Scurria, il vicesindaco Salvatore Mondello, il direttore generale Salvo Puccio, il presidente Vincenzo La Cava e i componenti del Cda di Arisme Mario Briguglio e Francesca Martello.

“L’azione di risanamento ci consentirà di liberare l’area e di dare attuazione al progetto Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualitù dell’abitare, n.d.r.) con la realizzazione di un parco urbano”, ha sottolineato il sindaco.,

