100 anni dalla “nascita in cielo” di Annibale Maria di Francia, le celebrazioni a Messina

Dal 2 maggio fino a giugno iniziative in tre chiese. Ecco il programma in onore del santo. Il clou a Sant'Antonio

MESSINA – Al via i festeggiamenti per “il centenario della nascita in cielo di Sant’Annibale Maria di Francia”. Il santo è morto il primo giugno del 1927. Il 2 maggio è in programma a Messina l’ostensione del corpo con “le nuove fattezze del volto e delle mani”. Gli eventi si terranno alla Basilica di S. Antonio, nella chiesa dello Spirito Santo e in Cattedrale.

In onore di San’Annibale Maria di Francia

Prende il via il 2 maggio il programma delle celebrazioni per il fondatore dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo. Cuore dei festeggiamenti, fino al 1° giugno, sarà la Basilica Santuario Sant’Antonio di Messina.

Il corpo del santo sarà esposto alla venerazione dei fedeli con le nuove fattezze del volto e delle mani in silicone

Si legge in una nota: “Padre messinese, apostolo della preghiera per le vocazioni e padre degli orfani e dei poveri, Sant’Annibale Maria morì il 1° giugno 1927. Canonizzato da Giovanni Paolo II nel 2004, è figura centrale per la città e per la famiglia rogazionista nel mondo. Il centenario sarà occasione per riscoprire l’attualità del suo messaggio: attenzione agli ultimi, promozione delle vocazioni e fiducia nella Provvidenza. Il momento più solenne sarà segnato dalla prima ostensione del corpo del santo dopo i recenti lavori di trattamento e conservazione. Il corpo sarà esposto alla venerazione dei fedeli con le nuove fattezze del volto e delle mani in silicone.

La giornata del 2 maggio prevede alle 17:30 l’accoglienza dell’urna del santo con ingresso dalla porta della Basilica di via S. Cecilia. A seguire, una breve presentazione della figura di Sant’Annibale a cura della Madre Generale delle suore Figlie del Divino Zelo, Madre Maria Eli Milanez. Interverrà poi il tecnico esperto del trattamento conservativo, Lineo Tabarin, che illustrerà i lavori di ricognizione canonica recentemente effettuati e la realizzazione del volto e delle mani. Alle 18:00 la Messa solenne presieduta dal vescovo ausiliare di Messina, monsignor Cesare Di Pietro. Al termine, il saluto e il ringraziamento del padre generale dei Rogazionisti, Bruno Rampazzo.

“L’omaggio a uno dei santi più amati a Messina”

Il “venerato corpo del santo” rimarrà esposto nella Basilica antoniana per tutto il mese di maggio, in vista della festa del 16 maggio a lui dedicata, con la partecipazione del cardinale Gerhard Ludwig Müller, e dell’avvio delle celebrazioni del centenario il 1° giugno, quando il cardinale Angelo Bagnasco presiederà il pontificale. Al termine si terrà il trasferimento della nuova urna nella cripta di Sant’Annibale appena restaurata.

“L’evento – sottolineano il rettore del Santuario padre Mario Magro e il direttore Giorgio Nalin– rappresenta un’occasione di grazia e devozione per tutta la comunità religiosa e per i fedeli che vorranno rendere omaggio a uno dei santi più amati della città e oggi venerato in ogni parte del mondo dove sono presenti i suoi figli e figlie spirituali”.

Il programma dei festeggiamenti

Manifestazioni religiose

3-12 maggio

Venerazione del corpo di Sant’Annibale nella Basilica di Sant’Antonio

4 maggio – Giornata della vita consacrata:

ore 17:30: riflessione su Sant’Annibale di padre Giorgio Nalin, rogazionista e superiore della Casa Madre

ore 18:00: Santa Messa presieduta da padre Orazio Anastasi, rogazionista e segretario CISM, e saluto della delegata episcopale Suor Maria Tirendi

13-15 maggio – Triduo in onore di Sant’Annibale:

ore 17:00: recita del Rosario

ore 17:30: preghiere e canti a Sant’Annibale

ore 18:00: Santa Messa presieduta da padre Pasquale Albisinni, rogazionista e parroco della parrocchia dei SS. Antonio e Annibale di Roma

15 maggio

ore 17:00 al Santuario della Madonna di Montalto, commemorazione del beato transito di Sant’Annibale presieduta dal cardinale Gerhard Ludwig Müller, prefetto emerito del Dicastero per la Dottrina della Fede

16 maggio – Festa di Sant’Annibale

ore 7:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00: Messe in Basilica

ore 17:30: Santo Rosario

ore 18:00: Solenne Pontificale presieduto dal cardinale Müller con la partecipazione dei Reverendi Canonici del Capitolo Protometropolitano della Basilica Cattedrale

ore 19:15: Benedizione delle gardenie in via S. Cecilia

ore 19:30: Processione con il busto reliquiario del Santo per le vie della città

17-31 maggio

Venerazione del corpo di Sant’Annibale nella Basilica di Sant’Antonio

26 maggio – Cattedrale di Messina

ore 18:00: Novena alla Madonna della Lettera “Maria donna del Rogate”

ore 18:30: Accoglienza del busto reliquiario di Sant’Annibale in Cattedrale. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da padre Bruno Rampazzo, superiore generale della Congregazione dei Padri Rogazionisti, con la partecipazione della Famiglia del Rogate e delle associazioni antoniane rogazioniste

1° giugno – Basilica di S. Antonio

ore 17:15: Rosario

ore 18:00: Solenne Pontificale presieduto dal cardinale Angelo Bagnasco, presidente emerito della Cei

ore 19:00: Trasferimento dell’urna di Sant’Annibale nella cripta restaurata e benedizione del nuovo altare

Manifestazioni civili

14 maggio

ore 19:00: Concerto “Note di pace” a cura degli alunni della scuola primaria “Canonico Annibale Di Francia” dell’Istituto Spirito Santo

15 maggio

ore 19:00: Musica e preghiere “Annibale poeta di pace”. Concerto per violino Francesco Tusa e arpa Alessia Pitali

16 maggio

ore 8:00-12:00 e 16:00-18:00: sotto i portici di piazza del Popolo, distribuzione del pane Padre Francia

ore 7:30-12:30 e 16:30-19:30: distribuzione delle gardenie benedette davanti alla Basilica di S. Antonio

Infiorata a Sant’Annibale davanti alla chiesa dello Spirito Santo a cura dei ragazzi della scuola primaria Canonico Annibale Di Francia dell’Istituto Spirito Santo

Luminarie e fuochi

20 maggio

ore 19:00: Concerto Spiritual Handpan “Sant’Annibale, Santo della tenerezza” con padre Lucio Scalia, sacerdote rogazionista

31 maggio

ore 19:00: Omaggio musicale a Sant’Annibale per l’inizio del Centenario. Si esibirà il quartetto giovanile del Conservatorio Arcangelo Corelli

1° giugno

ore 12:00: Omaggio floreale dell’amministrazione comunale dinanzi al monumento cittadino di Sant’Annibale in piazza Annibale Di Francia.