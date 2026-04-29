 Risanamento Messina. Consegnate 11 case popolari agli assegnatari di Discesa Cuore di Gesù

Risanamento Messina. Consegnate 11 case popolari agli assegnatari di Discesa Cuore di Gesù

Redazione

Risanamento Messina. Consegnate 11 case popolari agli assegnatari di Discesa Cuore di Gesù

mercoledì 29 Aprile 2026 - 08:00

Avranno 45 giorni di tempo per attivare le utenze e fare il trasloco

MESSINA – Prosegue il percorso di risanamento urbano della città di Messina con un nuovo intervento di ricollocamento abitativo. Ieri mattina, a Palazzo Zanca, sono state consegnate 11 case alle famiglie provenienti dall’area di risanamento di Discesa Cuore di Gesù (primo lotto – Area 60, ambito “B”).

Alla consegna erano presenti il commissario Piero Mattei, l’amministratore Unico di ArisMè Fabrizio Gemelli, la direttrice generale Loredana Bonasera e il sub commissario Santi Trovato.

Le famiglie assegnatarie avranno 45 giorni di tempo per completare il trasferimento, procedendo all’attivazione delle utenze di luce, acqua e gas. Il canone di locazione sarà determinato sulla base della situazione reddituale di ciascuna famiglia.

Una volta liberata l’area, si procederà secondo cronoprogramma alla demolizione delle baracche, proseguendo nel percorso di superamento definitivo delle condizioni di emergenza abitativa.

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