 100 anni della Basilica di Sant'Antonio a Messina

100 anni della Basilica di Sant’Antonio a Messina

Redazione

100 anni della Basilica di Sant’Antonio a Messina

domenica 05 Aprile 2026 - 08:19

Il 4 aprile 1926 avvenne la benedizione. A ricordare il secolo del santuario i Padri Rogazionisti

MESSINA – Nella giornata del sabato santo, la Basilica Santuario Sant’Antonio di Messina ha compiuto 100 anni. Il 4 aprile 1926, nel Tempio della Rogazione Evangelica, vi fu la benedizione. Da allora l’attività liturgica non si è mai interrotta. Di seguito la lettera del generale dei Padri Rogazionisti Bruno Rampazzo.

Cari Confratelli,
oggi, Sabato Santo, nel clima di silenzio che ci circonda, con la mente e il cuore ritorniamo a casa, a Messina, dove il giorno di Pasqua del 4 aprile 1926, 100 anni or sono, P. Vitale ha benedetto il Tempio della Rogazione Evangelica. 
P. Annibale, a causa della sua salute malferma non era presente; possiamo immaginare la sua sofferenza interiore  per questa forzata assenza. Nella terza domenica di Pasqua, dopo 21 giorni, egli ha potuto assistere alla benedizione delle campane  del nuovo Tempio. L’arcivescovo di Messina, Msgr. A. Paino,  che presiedeva la celebrazione, nel suo intervento omiletico,  si rivolse a P. Annibale con queste parole: “Vivete a lungo, vorrei dirvi, quanto le vostre campane; e trasfondete in uno stuolo numeroso di figli il vostro spirito, affinché, quando più non sarete, Messina, vedendo i vostri figli, ricordi le vostre virtù e il vostro cuore”.

Il 13 giugno successivo, festa di S.Antonio, il Padre Fondatore ha celebrato in onore del grande Patrono l’ultima Santa Messa  all’altare del Tempio.  
Noi Rogazionisti , le nostre consorelle Figlie del Divino Zelo e la famiglia del Rogate, insieme con i cittadini di Messina, vogliamo elevare un inno di ringraziamento per aver fatto sorgere in Messina questo splendido luogo di preghiera al Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. 
In questo tempio, elevato alla dignità di Basilica Minore il 4 aprile 2006, tanti uomini e donne di buona volontà, santi  e tra essi San Giovanni Paolo II, hanno pregato affidando al Signore  la loro vita, le loro famiglie e comunità, per intercessione di Maria, Madre della Rogazione evangelica, di S. Antonio di Padova e del nostro Santo Fondatore. 
Mentre ci stiamo preparando per le celebrazioni del centenario della nascita al cielo di S. Annibale, vi chiedo di pregare insieme  perché questo centenario della benedizione del Tempio della Rogazione Evangelica di Messina, nostra Cattedrale,  diventi una tappa importante nel rinnovamento spirituale della nostra Congregazione.
Un fraterno augurio di Buona Pasqua raggiunga ciascuno di voi.

P. Bruno Rampazzo, R.C.J.
Superiore Generale

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