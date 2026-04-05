“I giovani con Sud chiama Nord”, De Luca e Basile presentano due liste

Appuntamento oggi in Galleria. Anche il giorno di Pasqua rimane il clima elettorale verso le amministrative a Messina

MESSINA – “Vi aspetto oggi alle 17:30 nella Galleria Vittorio Emanuele di Messina per lo scambio di auguri pasquali. Vi presenterò la mia squadra di giovani leoni e leonesse che mi affiancheranno nella campagna elettorale a sostegno del nostro Federico Basile sindaco di Messina. Sarà un evento unico ed indimenticabile. Vi consiglio di non mancare”. Così Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

Anche il giorno di Pasqua un appuntamento elettorale, insomma. E Basile e De Luca presentano le liste di Scn per il Consiglio comunale “Cateno per i giovani” e “De Luca sindaco di Sicilia”.

La carica dei mille candidati come obiettivo,

Sul piano della strategia politica, il capo politico mira alla “carica dei mille” (“Siamo arrivati a quota 800”) nelle 15 liste e ad andare alle future trattative politiche e regionali su un piano di forza, scommettendo su queste amministrative. “Mancano ancora 45 candidati e candidate per definire le 15 liste al Consiglio comunale. Mancano ancora 140 candidati e candidate per definire le 55 liste nelle sette Circoscrizioni”, ha annunciato in questi giorni De Luca.

Le liste civetta e il comitato tecnico scientifico per Basile

4-5 liste forti e il resto liste civetta per indebolire gli avversari, facendo disperdere il voto, caratterizzano la scelta delle 15 liste. Nel frattempo, l’ex sindaco Basile ha ufficializzato il comitato tecnico scientifico per redigere, assieme al candidato sindaco, il programma amministrativo per il quinquennio 2026-2031. Ne fanno parte Michele Limosani, docente di Politica economica al dipartimento di Economia dell’Università di Messina, Maurizio Ballistreri, docente ordinario di Diritto del lavoro al Dipartimento di Scienze politiche dell’Ateneo messinese, Maurizio Bernava, ex segretario generale della Cisl Sicilia, Stello Vadalà, ex direttore dell’Ufficio scolastico regionale di Messina, Mirella Vinci, ex sovrintendente ai beni culturali di Messina, e Alessandro Tinaglia, architetto in rappresentanza del movimento Reset.

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