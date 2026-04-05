“I giovani con Sud chiama Nord”, De Luca e Basile presentano due liste

Appuntamento oggi in Galleria. Anche il giorno di Pasqua rimane il clima elettorale verso le amministrative a Messina
MESSINA – “Vi aspetto oggi alle 17:30 nella Galleria Vittorio Emanuele di Messina per lo scambio di auguri pasquali. Vi presenterò la mia squadra di giovani leoni e leonesse che mi affiancheranno nella campagna elettorale a sostegno del nostro Federico Basile sindaco di Messina. Sarà un evento unico ed indimenticabile. Vi consiglio di non mancare”. Così Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.
Anche il giorno di Pasqua un appuntamento elettorale, insomma. E Basile e De Luca presentano le liste di Scn per il Consiglio comunale “Cateno per i giovani” e “De Luca sindaco di Sicilia”.
La carica dei mille candidati come obiettivo,
Sul piano della strategia politica, il capo politico mira alla “carica dei mille” (“Siamo arrivati a quota 800”) nelle 15 liste e ad andare alle future trattative politiche e regionali su un piano di forza, scommettendo su queste amministrative. “Mancano ancora 45 candidati e candidate per definire le 15 liste al Consiglio comunale. Mancano ancora 140 candidati e candidate per definire le 55 liste nelle sette Circoscrizioni”, ha annunciato in questi giorni De Luca.
Le liste civetta e il comitato tecnico scientifico per Basile
4-5 liste forti e il resto liste civetta per indebolire gli avversari, facendo disperdere il voto, caratterizzano la scelta delle 15 liste. Nel frattempo, l’ex sindaco Basile ha ufficializzato il comitato tecnico scientifico per redigere, assieme al candidato sindaco, il programma amministrativo per il quinquennio 2026-2031. Ne fanno parte Michele Limosani, docente di Politica economica al dipartimento di Economia dell’Università di Messina, Maurizio Ballistreri, docente ordinario di Diritto del lavoro al Dipartimento di Scienze politiche dell’Ateneo messinese, Maurizio Bernava, ex segretario generale della Cisl Sicilia, Stello Vadalà, ex direttore dell’Ufficio scolastico regionale di Messina, Mirella Vinci, ex sovrintendente ai beni culturali di Messina, e Alessandro Tinaglia, architetto in rappresentanza del movimento Reset.
Buongiorno e buona Pasqua.
Qualcuno potrebbe spiegarmi il meccanismo delle 4/5 liste forti e liste civetta. Cosa significa in sintesi?
Solo i candidati delle 4/5 liste saranno eletti perché useranno i voti delle liste civetta?
O anche una lista civetta che supera lo sbarramento potrà eleggere il candidato con più voti?
Ho sempre avuto il dubbio che i voti vengano dirottati sui candidati che interessano a De Luca e Basile.
Buongiorno, la paura fa 90 il magico pifferaio non sa più a quale santo votarsi pur di prendere qualche voto in più abbiamo fatto l arca di Noè, credo che avesse meno soggetti a bordo
“Incoscienti giovani” (cit.)
Vediamo se De Luca riuscirà a battere il record delle liste presentate!Potrà anche stravincere ma finirà come il M5S, che ha avuto migliaia di voti soprattutto di protesta,ma una volta al governo si è spaccato,diviso e ora conta poco e niente.Quindi caro De Luca goditi il momento,ma sempre con i piedi per terra.La caduta farà meno male.
PER ARRIVARE A 1000 ,CONSIGLIO LA LISTA “CATENO PER GLI ANZIANI,SONO GLI UNICI A MANCARE🙄!!!!
furbate elettorali, le liste concorrono ai voti del sindaco anche se non prendono il quorum per eleggere consiglieri, ma 300/400 candidati in più al consiglio comunale tolgono voti a tutti gli altri, chi in famiglia non voterebbe il figlio, il babbo o la mamma, solo solo per dimostrare che almeno i voti di famiglia li ha portati. Non è politica e neanche strategia, “accattonaggio” elettorale più che altro. Ma daltronde in un paese dove c’è stato il caso degli affari del sottosegretario alla giustizia, una giornalista racconta al mondo di essere l’amante del ministro dell’Interno, una con un paio di processi per truffa e bancarotta la hanno dovuta costringersi a dimettere dopo aver perso il referendum, nell’estrema periferia di un paese da operetta del genere c’è posto pure per De Luca in mutande avvolto nella bandiera della Regione Sicilia con un Pinocchio e una Bibbia in mano.