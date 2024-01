1000 telecamere a Messina con l’intelligenza artificiale alleata contro il crimine

La prefetta Di Stani: "La videosorveglianza è uno strumento di prevenzione". Basile: "Entro il 2024 tutto andrà a regime"

MESSINA – Circa mille telecamere a Messina, con l’intelligenza artificiale alleata contro il crimine grazie al programma “Me@gis” (“Gestione integrata della sicurezza”). Queste mille telecamere, che l’amministrazione comunale punta a installare entro il 2024, si aggiungono alle 128 nuove telecamere del progetto “Mesm@rt”. In particolare, la novità di “Me@gis”, finanziata con i fondi del Programma operativo complementare di legalità 2014-2020, prossimo all’aggiudicazione, è stata al centro del confronto di ieri in prefettura. Una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla prefetta Cosima Di Stani.

“La videosorveglianza rappresenta un prezioso supporto per prevenire e contrastare, sia nelle aree urbane sia nelle realtà periferiche, fenomeni di illegalità e degrado urbano. Attraverso queste ulteriori risorse messe a disposizione dal ministero dell’Interno in favore dei Comuni– ha dichiarato la prefetta – si potenziano le attività di sorveglianza e controllo del territorio, contribuendo in modo significativo a rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini”.

E sottolinea, a sua volta, il sindaco Basile: “Per Me@gis compriamo su Consip (Concessionaria servizi informativi pubblici ed è la centrale degli acquisti nazionali della pubblica amministrazione, n.d.r.) telecamere e software. Poi ci saranno anche i lavori per la fibra. Credo che entro il 2024 tutto potrà andare a regime”.

