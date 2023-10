Mesm@rt, 128 nuove telecamere in città: progetto approvato, corsa per finire entro il 2023 - Tempostretto

Il nuovo sistema di videosorveglianza dovrà sorgere entro fine anno. Il progetto totale è costato più di 5 milioni. La Gemmo installerà anche 142 software di gestione

MESSINA – Passi avanti per il progetto Mesm@rt con cui si punta a migliorare ulteriormente il sistema di videosorveglianza cittadino. Con la determina n. 8396, il direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, ha approvato il progetto esecutivo redatto dall’ingegnere Nicola Franzese, costato 500mila euro. Il programma complessivo è finanziato con fondi Fesr Pon Metro 2014-2020 per un importo totale di 5.385.275 euro.

Nella determina si evidenziano aspetti chiave dei prossimi passi. Intanto l’urgenza. Si specifica infatti che “l’avvio immediato delle attività” servirà a “consentire il completamento del progetto entro il 31 dicembre 2023”. Il rup è Vincenzo Brunello, la cui nomina risale alla determina n. 9580 del 10 novembre 2022.

128 telecamere e 142 software di gestione

Poi l’ordine trasmesso dalla Gemmo Spa, società di Vicenza, con il riepilogo delle forniture. Si parla di 128 telecamere costate oltre 77mila euro, 22 “network video recorder, server ed elementi aggiuntivi”, poi 2 “accessori”, 84 apparati di connettività e 142 software di gestione. Solo per i materiali si parla di 141.471 euro in totale, a cui si aggiungono più di 85mila euro per la manutenzione, quasi 50 mila per installazione e configurazione, circa 38mila per servizi di supporto specialistico e 78.460 per lavori accessori alla fornitura. In totale: 393.426 euro. A questi si aggiungono l’Iva al 22 per cento e il contributo Anac, oltre ad altre somme relative a incentivi e imprevisti. Si sale a 500mila euro. Le somme sono state accertate e impegnate.

Ora i prossimi passi per completare entro poco più di due mesi. Nel cronoprogramma inserito all’interno del documento della Gemmo, si parla di 55 giorni dal completamento del documento d’offerta economica, datato (sulla carta) 4 novembre.