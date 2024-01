“104 edifici scolastici a prova di sisma, nuovi asili nido e 25 cantieri in corso” VIDEO

Il vicesindaco e assessore Salvatore Mondello aggiorna sull'edilizia scolastica a Messina. Ecco i lavori in programmazione

MESSINA – “Nel campo dell‘edilizia scolastica, 104 edifici a Messina sono oggi corredati di verifica della vulnerabilità sismica. Si tratta di una programmazione plurienale avviata con la Giunta De Luca e completata con l’amministrazione Basile. C’è stata un’acquisizione significativa di risorse per poter intervenire sulla sicurezza dei fabbricati. Alcuni cantieri sono aperti. Altri già consegnati alle strutture scolastiche, ad esempio a Galati Sant’Anna, Santo Stefano Briga e alla Mazzini-Gallo. In fase di completamento il plesso Ettore Castronovo a Bordonaro”. Il vicesindaco e assessore alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici Salvatore Mondello aggiorna sul settore scolastico e ritiene che questi interventi non siano stati considerati con la dovuta attenzione a livello mediatico: “Stiamo completando l’impiantistica all’Angelo Paino e si presume che l’Istituto comprensivo tornerà alla vita normale a settembre”.

Aggiunge Mondello: “Stiamo lavorando pure all’edilizia per asili nido e scuole materne. Abbiamo un cantiere in via Brasile per la realizzazione di un nuovo asilo nido. Stiamo pure lavorando all’asilo nido di Serri. Appalteremo i lavori, nel rione Taormina, prossima settimana, sempre per un altro asilo nido. I riscaldamenti nelle scuole? Una volta chiusa la partita della vulnerabilità sismica, che è una condizione fondamentale per accedere a canali di finanziamento, abbiamo avuto un ragionamento sugli impianti, oltre a cercare di dare risposte agli Istituti e alle loro esigenze. In questo momento, tra lavori consegnati e in cantiere, abbiamo 25 realtà che stanno lavorando. La previsione, entro l’anno, è di attivarne altri perché sono tanti i canali di finanzimento intercettati”.

Conclude il vicensindaco: “C’è un progetto pluriennale regionale che ha visto 48 scuole ammesse al finanziamento. Abbiamo una piccola parte legata a fondi extra bilancio e da marzo parteciperemo a nuovi bandi per completare il lavoro”.

I lavori nelle scuole

Lavori di rafforzamento locale della scuola Cena di Salice (lavori completati il 23 maggio 2022);

Scuola Angelo Paino (lavori in corso ultimazione lavori prevista novembre 2023);

Scuola Ettore Castronovo, (lavori in corso ultimazione prevista dicembre 2023);

Lavori di adeguamento sismico della scuola di S. Stefano Briga (lavori completati il 11 luglio 2023);

Scuola Ettore Castronovo

Scuola Galati S. Anna

Scuola S. Lucia sopra Contesse

Lavori di adeguamento sismico della scuola Galati S. Anna (lavori in corso fine lavori previsto per il mese di luglio 2023);

Scuola Giampilieri Sup. (lavori di adeguamento sismico, sospesi in attesa di variante, ultimazione lavori luglio 2023)

Scuola S. Lucia- media, (completati il 7 luglio 2022 i lavori di adeguamento sismico dei

corpi 2 e 3)

Lavori di realizzazione scala di emergenza scuola Gentiluomo (consegnati lavori il 7 giugno 2023 fine lavori ottobre 2023);

Lavori di restauro e manutenzione straordinaria della scuola Mazzini-Gallo – via

La Farina (lavori completati il 24 giugno 2022);

Scuola Cumia Sup. costo totale 1^ stralcio (compreso somme a disp.): € 1.250.000 finanziato con masterplan. A seguire dovranno essere reperiti € 425.000 per aggiudicare ed eseguire il 2^stralcio; Durata lavori: 360 giorni date inizio: luglio 2023;

Nuova Scuola elementare di Tremestieri, che prevede la realizzazione di quindici aule, palestra e auditorium, tale opera

è inserita nel Patto per lo Sviluppo della Città metropolitana di Messina per un importo di €

6.100.000,00. (Completato progetto definitivo è in corso di approvazione presso l’A.R.T.A.

della Regione Sicilia);

Asilo nido capitan Traina, consegnati i lavori il 28 aprile 2023, previsione per l'ultimazione gennaio 2024);

Asilo nido via Brasile, (inizio lavori mese di giugno 2023, ultimazione lavori prevista per il mese

di dicembre 2023);

Asilo nido Granatari, (lavori in corso fine lavori prevista per il mese di settembre 2023);

Asilo nido Palazzo Saya vill. Cep, (consegnati lavori ultimazione prevista per il mese di

novembre 2023).

Lavori nell’ambito del Pnrr

Camaro Sup. San Giacomo Apostolo lavori di riqualificazione e messa in sicurezza – previsione

inizio lavori 30 settembre 2023, conclusione entro il 31 dicembre 2025; San Filippo Sup. San Nicola lavori di riqualificazione e messa in sicurezza – previsione inizio

lavori 30 settembre 2023, conclusione entro il 31 dicembre 2025; Albino Luciani palestra – lavori di adeguamento sismico; in attesa cofinanziamento del Comune

per conferma finanziamento; salvo proroghe, previsto avvio entro il 30 novembre 2023,

conclusione entro il 31 dicembre 2025;

Scuola Angelo Paino

Scuola Giampilieri Sup.

Scuola Mazzini-Gallo Beata Eustochia – lavori di adeguamento sismico; in attesa cofinanziamento del Comune per conferma finanziamento; salvo proroghe, previsto avvio entro il 30 novembre 2023,

conclusione entro il 31 dicembre 2025;

Altri progetti inseriti nell’aggiornamento dei programmi triennali regionali in corso di scorrimento.

“Con decreto regionale n. 1397 del 14/12/2020, sono stati approvati 48 finanziamenti (54.312.312,18 euro) su 49 istanze presentate dal Comune di Messina. Con lo stesso decreto, nell’ambito della

strategia complessiva della messa in sicurezza degli edifici scolastici, sono stati ammessi a finanziamento 23 accrediti (35.868.860,87 euro) su 32 progetti per la Città metropolitana; il tutto nell’ambito del programma Po Fesr 2014/2020″. “Di questi, 23 insistono nella città di Messina. Infine, nella programmazione Pon Metro 2021-2027 sono stati inseriti i progetti per la messa in sicurezza statica/sismica e manutenzione straordinaria della scuola Cannizzaro-Galatti per un importo di € 10.000.000 e la messa in sicurezza della scuola di Mili San Pietro per un importo di € 630.000”, si legge nella relazione del vicesindaco e assessore.

