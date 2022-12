114 anni fa il terremoto di Messina. Ecco tutte le iniziative per ricordare - Tempostretto

Lunga serie di appuntamenti il 27, 28 e 29 dicembre, poi anche il 7 e 8 gennaio

Nella ricorrenza del 114° Anniversario del Terremoto del 28 dicembre 1908, il Comune di Messina, con il coordinamento degli Assessorati alla Cultura e alla Protezione Civile, ha predisposto un programma di eventi Commemorativi, in sinergia con Associazioni e Istituzioni, che culminerà giovedì 29 dicembre, alle ore 17, al Palacultura Antonello, con l’evento istituzionale “Notte Funesta. Cronaca dell’ora in cui si cancellò la storia”.

Dopo i saluti del sindaco Federico Basile, sono previsti la simulazione acustica in sala dei 31” della scossa che rase al suolo Messina; la Proiezione di filmati e immagini del Terremoto; “28 Dicembre 1908. Corrispondenze e testimonianze del Terremoto che distrusse Messina”.

Letture delle cronache del tempo, a cura dei giornalisti referenti delle testate giornalistiche locali contemporanee e il Concerto con brani tratti dall’Aida di Giuseppe Verdi eseguiti dall’Orchestra Sinfonica della Bulgaria, diretta dal maestro Orazio Baronello, con la partecipazione di Giulia Greco (Soprano) e Nino Vinci (Clarinetto), di Daniele Gonciaruk (voce narrante) e la conduzione del giornalista Emilio Pintaldi.

MARTEDÌ 27 DICEMBRE –

ore 17.30 – Villa Cianciafara

“Messina tremò all’alba”. Pagine dimenticate del terremoto di Antonino Sarica; interventi di Milena Romeo Sergio Di Giacomo e Francesco Trimarchi.

A cura dell’Associazione culturale Antonello da Messina.

ore 17.30 – S. Maria Alemanna

Un momento di riflessione per non dimenticare e per non essere impreparati

A cura degli Assessorati di Protezione Civile e Cultura

Saluti: Federico Basile, Sindaco di Messina, Massimiliano Minutoli, Assessore alla Protezione Civile, Enzo Caruso, Assessore alla Cultura

Video Messaggi:

Ing. Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento Protezione Civile Nazionale

Ing. Salvatore Cocina, Dirigente Generale Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana

Interventi: Ing. Antonio Rizzo, Esperto di Protezione Civile

Ing. Bruno Manfrè, Dipartimento Regionale Protezione Civile – Dirigente Servizio Messina

Dott.ssa Sabrina Palumbo, Coordinatrice del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Proiezioni Video:

Ore 5:21 – 1908: Cento anni dopo una città che vuole essere preparata

Su immagini della Messina distrutta, l’attore Massimo Mollica recita passi del libro di Maksim Gorkij “28 dicembre 1908 – Il terremoto di Calabria e Sicilia” e articoli del 1909 del letterato e politico Guido Mazzoni

(Video realizzato dal Lions Club Messina Peloro con la regia di Valerio Vella)

Esercitazioni “Messina Risk SIS.MA.” 2010 / 2022

Esperienze esercitative per rischio sismico e maremoto durante le edizioni della “Settimana della Sicurezza” promossa dalla Città di Messina per lo sviluppo della cultura della protezione civile, della resilienza e delle buone prassi di comportamento

Esercitazione “Sisma dello Stretto” 2022

Esercitazione organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale nell’area dello stretto di Messina con la Regione Calabria e la Regione Sicilia, con le Prefetture di Reggio Calabria e Messina, con i Dipartimenti Regionali di Protezione Civile e con il coinvolgimento di numerosi comuni della costa ionica e tirrenica

Memoria di 114 giovani scomparsi. A cura del Comitato “Messina 908” coordinato dal Prof. Dino Calderone

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE

Ore 9.00 – Gran Camposanto

Deposizione della Corona d’alloro in memoria delle vittime del Terremoto

A cura del Comune, in collaborazione col Comitato Cittadino “100 MESSINESI per MESSINA 2MILA8”

Ore 9.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00 Atrio di Palazzo Zanca

Raccolta di testimonianze e ricordi sul sisma da parte dei cittadini

a cura del Comitato “Messina 908”

Ore 9.30 – Chiesa SS. Annunziata dei Catalani

SEMINARIO multidisciplinare sul terremoto del 1908 “Il Territorio – La Storia – La Ricostruzione”

A cura dell’Associazione “Amici del Museo di Messina – Franz Riccobono”

SALUTI: Federico Basile Sindaco di Messina, Francesco Cancellieri, Luigi Montalbano, Francesca Passalacqua

RELATORI: Giovanni Falsone, Marco Grassi, Giovanni Randazzo, On. Antonio De Luca (estensore del D.L. approvato dalla Regione Sicilia sulla giornata della memoria per il terremoto di Messina del 1908)

Ore 10.00 – Piazzetta Micheli (fronte Prefettura).

In ricordo dell’opera di ricostruzione morale e materiale svolta dal deputato On. Giuseppe Micheli nei primi mesi successivi al disastro

A cura del Comitato Cittadino “100MESSiNESI per MESSINA 2MILA8”

Ore 10.30 – Piazza Immacolata di Marmo – Colonna votiva realizzata per il 50° Anniversario del terremoto

Commemorazione delle vittime

A cura del Comune e dell’Associazione Culturale “Messina Sacra”

Ore 11.00 – Biblioteca Comunale “Cannizzaro”

“Quando Messina non ebbe un domani“.

Presentazione del volume “Non c’è domani. Tre atti di Julien Green“, a cura prof.ssa Annunziata Antonazzo – Associazione l’Associazione Terremoti di Carta e “Fuorilinea” Editore.

Incontro con il prof. Marco Boncoddo, l’illustratore Lelio Bonaccorso, che ha disegnato le illustrazioni del volume e lo scrittore Mario Falcone, autore romanzo “Alba Nera”.

Esposizione delle stampe originali del volume disegnate da Lelio Bonaccorso.

Ore 12.00 – Largo Minutoli Statua di Messina

Omaggio alle vittime del terremoto

A cura dell’Associazione “Amici del Museo di Messina – Franz Riccobono”

Ore 12,00 – “Largo Risorgimento”

Ricordo delle Vittimepresso la Targa commemorativa del Centenario del Terremoto

A cura del Comitato Cittadino “100MESSiNESI per MESSINA 2MILA8”

Ore 18.30 – Basilica di S. Antonio

Nino Principato: “Padre Annibale e il terremoto del ‘908”

A cura dei padri Rogazionisti.

29 DICEMBRE – EVENTO COMMEMORATIVO ISTITUZIONALE

Ore 17.21 – Palacultura “Antonello”

Notte Funesta: Commemorazione del 114° Anniversario del Terremoto di Messina del 28 dicembre 1908

Saluti del Sindaco

Simulazione acustica in sala dei 32” della scossa che rase al suolo Messina

Proiezione di filmati e immagini del Terremoto

“28 Dicembre 1908. Corrispondenze e testimonianze del Terremoto che distrusse Messina”.

Letture delle cronache del tempo, a cura dei giornalisti referenti delle testate giornalistiche locali contemporanee.

Le ultime note prima del disastro: Concerto con brani tratti dall’AIDA di G. Verdi eseguiti dall’Orchestra Sinfonica della Bulgaria, diretta dal M° Orazio Baronello

SABATO 7 GENNAIO 2023

Ore 11.00 – Passeggiata a Mare

Commemorazioni in onore di Elena di Savoia, eroica soccorritrice di Messina dopo il Terremoto, nel 150° Anniversario della nascita. A cura dell’Istituto nazionale Guardie d’Onore alle Reali Tombe al Pantheon

Deposizione di una corona di fiori nelle acque prospicenti la passeggiata a Mare (Batteria Masotto)

DOMENICA 8 GENNAIO 2023

Commemorazioni in onore di Elena di Savoia, eroica soccorritrice di Messina dopo il Terremoto, nel 150° Anniversario della nascita. A cura dell’Istituto nazionale Guardie d’Onore alle Reali Tombe al Pantheon

Ore 10.00 – Largo Seggiola.

Raduno presso la Statua alla Regina Elena e Corteo in Cattedrale

Ore 10.30 – Basilica Cattedrale.

Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Cesare Di Pietro e dai Sacerdoti delle Delegazioni

Ore 12.15 Piazza Duomo.

Esibizione della Fanfara del 6° Rgt. Bersaglieri della Brigata AOSTA

Ore 17.00 Chiesa SS. Annunziata dei Catalani.

Tavola Rotonda: “Elena di Savoia eroica soccorritrice dopo il Terremoto del 1908”