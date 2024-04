Ruspa in azione a Camaro Sottomontagna: via anche l’ultima baracca VIDEO

Nei prossimi giorni la baraccopoli sarà completamente cancellata

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Era l’ultima baracca da demolire in quest’area. Anche per la famiglia che viveva in questa casetta è già iniziata una nuova vita, da un’altra parte e in una casa dignitosa. La baraccopoli di Camaro Sottomontagna è stata quasi del tutto cancellata. La ruspa sta andando avanti nella demolizione dell’ultima casetta e non mancheranno le complicate operazioni per rimuovere l’amianto trovato. La settimana scorsa un camion carico di questo materiale pericoloso aveva lasciato Messina in direzione Livorno, per poi essere smaltito all’estero.

Baraccopoli quasi del tutto cancellata

Gli operatori di Messina Servizi hanno liberato la baracca da tutto ciò che era rimasto dentro. Mobili e sacchi pieni di altro materiale sono stati caricati sui mezzi e verranno smaltiti dalla società partecipata. Accanto rimarranno due baracche abbandonate, sgomberate da tempo, che non rientrano in questo piano di demolizioni.

Nei prossimi giorni l’area sarà liberata da queste ultime macerie e la baraccopoli completamente cancellata. Ci sono voluti quasi tre mesi per cancellare 1.000 mq di degrado. Di quella vergogna centenaria non rimarrà più nulla. L’area sbaraccata sarà destinata a uno spazio per la libera fruizione. Sorgerà una piazzetta con alberi e panchine e poi posti auto liberi per gli abitanti del quartiere, che finalmente non si affacceranno più sul degrado.

