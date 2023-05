12 poltrone letto donate da "Amici dei bimbi in corsia" al padiglione NI del Policlinico - Tempostretto

L'associazione è intervenuta per sostenere i genitori dei piccoli pazienti ricoverati all'ospedale grazie alla sinergia con diversi enti

MESSINA – L’associazione Abc, Amici dei bimbi in corsia, ha consegnato al padiglione NI del Policlinico universitario di Messina ben 12 poltrone letto, lavorando in sinergia con enti e realtà presenti sul territorio messinese. I volontari dell’associazione spiegano che Abc “lavora da sempre in collaborazione con le figure operative del Policlinico, studiando quali siano gli interventi più urgenti ed efficaci per alleviare il disagio per i bimbi e le famiglie che devono affrontare l’esperienza del ricovero”.

“Importante che i genitori possano riposare accanto ai bimbi”

“L’Associazione – proseguono – che da anni opera all’interno del Policlinico G. Martino, sa bene quanto sia importante che i genitori dei piccoli pazienti ricoverati possano riuscire a riposare accanto ai propri bimbi; proprio per questo motivo ha deciso di stanziare una cospicua somma per poter acquistare le poltrone letto per le mamme ed i papà. La cifra raccolta dall’associazione è stata poi raddoppiata grazie alle generose donazioni ricevute dando vita ad un gioco di squadra con un unico obiettivo: fare sentire il nostro supporto ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e ai medici migliorando la qualità del loro vissuto ospedaliero”.

Ad aver supportato l’iniziativa dell’associazione sono stati, tra gli altri, la società di mutuo soccorso “Cesare Pozzo”, l’istituto comprensivo A.M. Jaci, con un raccolta fondi portata avanti tramite la vendita di oggetti a tema realizzati dagli allievi, le scuola La Pira Gentiluomo, Paino Gravitelli e Santa Margherita, con il concerto “Messina, una città da favola”, e l’Aci, Automobil club di Messina, che ha destinato ad Abc il ricavato dalla vendita di un libro sulla storia delle gare automobilistiche.