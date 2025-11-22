 125 anni del Messina, a celebrare il club anche Daniele Portanova

sabato 22 Novembre 2025 - 12:30

Il difensore in giallorosso dal 2000 al 2003 si è distinto per attaccamento alla squadra e la voglia di non mollare mai

MESSINA – Per celebrare i 125 anni della storia del Messina, il club annuncia il difensore che ha scolpito la sua carriera con grinta, costanza e professionalità: Daniele Portanova. Portanova ha vestito la maglia giallorossa tra il 2000 e il 2003, collezionando 85 presenze e 5 gol in tre stagioni con il Messina.

È stato uno dei pilastri della retroguardia, capace di guidare la linea difensiva e di essere protagonista nei momenti decisivi. Portanova rappresenta perfettamente lo spirito biancoscudato: attaccamento al club, unità di squadra e dedizione totale fino all’ultima battuta. E oggi viene accolto come una leggenda che ha contribuito a rendere grande la squadra della città, a scrivere pagine che ancora vengono ricordate con orgoglio.

Tra le storiche bandiere giallorosse che hanno confermato la propria presenza ci saranno Enrico Buonocore, Carmine Coppola, Alessandro Parisi, Arturo Di Napoli, Salvatore Sullo e Marco Storari. A Messina, il Racing City Group, porterà anche calciatori campioni del mondo quali Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Vincenzo Iaquinta, Simone Perrotta, saltato invece Francesco Totti, impegnato a Miami il 30 novembre per un evento del World Legends Padel Tour.

