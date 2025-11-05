125 anni del Messina, aperta la prevendita per l’evento dell’1 dicembre

Possibilità di acquistare i tagliandi in Curva Sud, Tribuna A con hospitality e Tribuna B. Aperta la prevendita anche per la gara di domenica contro la Vibonese

MESSINA – Dopo aver svelato pian piano i nomi dei protagonisti da qualche ora è anche possibile acquistare i biglietti per l’evento delle leggende che vedrà tanti calciatori di fama internazionale e vecchie bandiere del Messina celebrare i 125 anni del club lunedì 1 dicembre.

Per i bambini fino a 4 anni l’ingresso sarà consentito gratuitamente. Per i bambini dai 5 ai 10 anni invece prezzo simbolico di 2€ (compreso diritto di prevendita) in tutti i settori disponibili. Questi sono la Curva Sud (16€), la Tribuna A con hospitality (62€) e la Tribuna B (21€).

Prevendita aperta per Messina – Vibonese

Aperta anche la prevendita per l’undicesima giornata di campionato che domenica 9 novembre alle ore 15 vedrà la Vibonese ospite dell’Acr Messina allo stadio Franco Scoglio. Soliti prezzi: Curva “Amici del Messina” (€ 10 + prev.), Curva Over 65 e Donne (€ 8 + prev.), Tribuna (€ 15 + prev.) e settore ospiti (€ 10 + prev.).

I biglietti si potranno acquistare su postoriservato.it o al botteghino il giorno stesso della gara, o nei seguenti punti vendita. A Messina: Bar Maracanà – V.le S. Martino, 403; Ricevitoria Bossa – Via T. Cannizzaro, 132; Il Botteghino – V.le della Libertà, 391; Tabacchi Lauro – Via Salandra, 50; Bar La Rosa Nera – S.S. 114 km 4,720; ⁠Tab. Manganaro – Giampilieri Marina. In provincia: Tab. Ballarò – Torregrotta; Tab. Viola – Barcellona P.G.