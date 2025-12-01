125 anni del Messina, il giorno della festa con i campioni del mondo. Il programma

Un tuffo nel passato stasera al "Franco Scoglio", apertura cancelli alle 17:45. Il programma con l'evento clou, la partita con capitani Nesta e Cannavaro, alle ore 20

MESSINA – “C’è un filo giallo e rosso che lega generazioni di messinesi. Un filo che parte dal 1900 e arriva fino a oggi, passando attraverso nonni che raccontavano le imprese di un tempo, padri che stringevano la mano ai figli allo stadio, bambini che ancora oggi sognano con gli occhi pieni di stelle. 125 anni non sono solo numeri. Sono lacrime di gioia e di dolore. Sono abbracci sotto la curva. Sono domeniche di speranza. Sono notti insonni prima di una finale. Sono le voci roche dopo novanta minuti di cuore in gola.

Questa maglia ha visto la città risorgere dalle macerie del 1908, quando sembrava impossibile ricominciare. Ma Messina ha ricominciato. Sempre. Con quella dignità silenziosa che ci appartiene, con quella forza che non fa rumore ma che non si piega mai. L’Acr Messina è stato ed è parte di questa rinascita continua. Quando tutto crollava, noi ci rialzavamo. Quando sembrava finita, noi ricominciavamo. Perché questa maglia non è stoffa: è identità, è orgoglio, è la voce di chi non dimentica da dove viene”, questo il messaggio con cui l’attuale società ha rivolto gli auguri a sé stessa. Un club nato il primo dicembre 1900 e che ha riunito tanti appassionati e ha scritto pagine di storie indelebili.

Un giusto tributo questa sera, voluto fortemente da Racing City Group, per riscoprire la messinesità. Per l’occasione allargata la capienza e ci si aspettano tanti giovani visto che sono stati invitati gratuitamente, come già succede per le partite casalinghe, gli studenti della città. Grande supporto dell’amministrazione che ha concesso l’impianto e il sindaco sarà letteralmente in campo battendo il calcio d’inizio della partita delle leggende, partita che giocherà anche il vicepresidente e direttore generale Morris Pagniello. Un ricco programma che inizierà alle 18 e porterà alla partita tra campioni del mondo e vecchie glorie giallorosse che hanno confermato la presenza già da tempo.

I protagonisti della partita delle leggende

Il Racing City Group ha portato a Messina tra gli altri i calciatori campioni del mondo quali Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Vincenzo Iaquinta, Simone Perrotta, saltato invece Francesco Totti che inizialmente doveva esserci. Tra le storiche bandiere giallorosse che hanno confermato la propria presenza ci saranno Enrico Buonocore, in campo Carmine Coppola, Alessandro Parisi, Arturo Di Napoli, Salvatore Sullo, Marco Storari e Daniele Portanova.

Squadra Nesta. Allenatore Roberto Donadoni, in campo Storari, Abiati, Parisi, Pancaro, Nesta, Iuliano, Iankulovski, Portanova, Di Livio, Tacchinardi, Marcolin, Perrotta, Budel, Coppola, Sullo, Di Napoli, Cerci, Floccari, Giuseppe Romano.

Squadra Cannavaro. Allenatore Filippo Galli, in campo Frey, Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro, Aldair, Tonetto, Serginho, Giannichedda, Evani, Fuser, Eranio, Montolivo, Mauri, Hernanes, Morris Pagniello, Brocchi, Candreva, Jeda, Ganz, Iaquinta.

Il programma dell’evento

Ore 17:45, apertura cancelli;

ore 18:00, presentazione a cura di Denny Napoli e speaker Maira;

dalle ore 18 alle 19, giochi e intrattenimento per bambini con i creator, meet & greet con le leggende del calcio;

ore 19:00, intervento musicale con l’artista messinese Giosué Pagano;

ore 19:15, presentazione del libro “La storia del calcio a Messina” a cura di Marco Boncoddo;

ore 19:30, show comico di Denny Napoli;

ore 19:45, presentazione delle squadre “all’americana” a cura di Marco Cattaneo con il supporto di speaker Maira e Denny Napoli;

ore 20:00, inizio match con calcio d’inizio del sindaco Federico Basile;

ore 20:30, commemorazione di Totò Schillaci, discorso del presidente, presentazione dei Bastardi di Scoglio con Romolo Rossi, Di Palma, Mancuso.



