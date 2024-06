15 kg di pesce tenuto male in un ristorante, denunciato il titolare

Controlli dei carabinieri a Milazzo

MILAZZO – Controllo dei carabinieri di Milazzo in un ristorante della zona. Con il supporto dell’Asp, sono stati trovati in cattivo stato di conservazione oltre 15 kg di prodotti ittici, sequestrati dai militari. Il titolare è stato denunciato e anche deferito per tentata frode nell’esercizio del commercio, avendo tentato di somministrare prodotti surgelati, indicati nei menù come freschi.

L’immagine è di repertorio.