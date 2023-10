150 pendolari tra Messina e Reggio: "Liberty Lines ripristini i vecchi orari" - Tempostretto

Scatta la raccolta firme dopo l'avvio, dal primo ottobre, del nuovo servizio. Il nuovo orario crea non pochi disagi

Oltre 150 sono finora le adesioni alla raccolta firme con cui più della metà dei viaggiatori della prima corsa chiede a Liberty Lines il ripristino totale del precedente orario (utilizzato da Blu Jet) e di predisporre una corsa alle 7 del sabato per quei lavoratori e pendolari che hanno “la settimana lunga”. Il problema è nato dal cambio dell’orario della prima corsa, come lamentano proprio quei viaggiatori che fanno la spola tra Reggio Calabria e Messina ogni giorno. In precedenza partiva alle 6.50, ora, invece, alle 6.30.

Le criticità

Nel documento inviato a Liberty Lines, vengono evidenziate le criticità. I pendolari ringraziano ironicamente l’azienda “per aver anticipato la partenza da Reggio Calabria dalle 6:50 alle 6:30, perché venti minuti, per un pendolare costretto ad incastrare esigenze personali, familiari e non meno di qualità della vita personale sono, per i più fortunati lavoratori in loco un semplice ritaglio ma un’enormità per noi viaggiatori che abbiamo figli, coniugi e parenti al seguito e che devono ruotare intorno a noi, condannati all’esodo quotidiano. E quindi arrivare a Messina un’ora prima dell’ingresso in ufficio che in quanto tale non è previsto prima delle 8:00. Studenti, idem. Cosa dovremmo fare in giro al mattino per Messina a quell’ora, per un’ora già persa in partenza?”

Problemi anche al rientro

E ancora “grazie per aver posticipato il rientro a Reggio Calabria di ben 30′, dalle 14:30 addirittura alle 15:00, per rincasare a casa alle 16, svegli dalle 5:00 del mattino, privandoci quindi, volendosi concedere un’ora di relax per ricaricarsi, anche di un intero pomeriggio da dedicare alle attività scolastiche ed extra-scolastiche dei propri figli”. E inoltre “per aver ancora di più ritardato l’orario serale di rientro dei dipendenti che effettuano il turno pomeridiano (14-20), dalle 20:20 ancora di più alle 20:55, ben altri 35′, per rincasare, senza imprevisti, e quindi cenare dopo le 22”.