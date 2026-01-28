 Iniziativa di Archeoclub alla cripta del Duomo di Messina

Redazione

mercoledì 28 Gennaio 2026 - 18:04

Incontro giovedì su come "recuperare gli elementi architettonici e l’apparato plastico-pittorico dell’antico spazio sacro"

MESSINA – Iniziativa alla cripta del Duomo di Messina. L’Archeoclub di Messina ha organizzato, giovedì 29 gennaio, alle ore 17.30, un evento finalizzato a “esaminare e ripercorrere gli aspetti  tecnici e metodologici adottati per  recuperare gli elementi architettonici e l’apparato plastico-pittorico dell’antico spazio sacro”.

La manifestazione si avvale del coordinamento e del supporto scientifico della prof.ssa Luciana Caminiti, presidente del Club, e della storica dell’arte Grazia Musolino, componente della stessa associazione.

Dopo i saluti di monsignor Roberto Romeo, interverranno la direttrice dei lavori, architetta Mirella Vinci, con la relazione Cripta del Duomo di Messina: ultimi interventi di messa in sicurezza, valorizzazione e fruizione  e la dott.ssa Stefania Lanuzza, che illustrerà L’apparato decorativo della Cripta del Duomo di Messina. Recuperi e scoperte.

