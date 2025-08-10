15enne denuncia una violenza sessuale a Piazza Cairoli nella notte

Stanotte la giovanissima è stata soccorsa dal 118 e portata al Pronto soccorso del Policlinico. Indagini in corso

MESSINA – Una chiamata stanotte al 118. L’arrivo dei sanitari, nei dintorni di Piazza Cairoli, in concomitanza con quello delle Volanti della polizia. Una quindicenne viene portata al pronto soccorso del Policlinico ed era stato un suo familiare a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. La ragazzina viene visitata in ospedale e, rivela ai sanitari, avrebbe subito una violenza sessuale. Una violenza avvenuta in quella zona, nel centro di Messina. Da qui l’attivazione del cosiddetto Codice rosso.

Le indagini sono in corso a cura della Squadra mobile. Dalle possibii testimonianze, a partire dagli amici della giovanissima, alle telecamere di videosorveglianza, si sta passando al setaccio ogni aspetto.

Il Codice rosso, introdotto in Italia dalla legge n. 69/2019, è un insieme di disposizioni che rafforzano la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Prevede misure per la prevenzione, la repressione e la protezione delle vittime, con particolare attenzione alla celerità dei procedimenti penali e all’inasprimento delle pene per i reati specifici. La vittima viene ascoltata entro tre giorni. E la minorenne sarà ascoltata con il supporto di uno psicologo.