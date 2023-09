16 piante di marijuana su una scala di casa: arrestato 46enne - Tempostretto

L'uomo era stato avvistato più volte con personaggi noti come assuntori di droghe. Sequestrati tutti i vasi

CARONIA – Aveva ben 16 piante di marijuana tranquillamente posizionate su una scala esterna adiacente alla propria casa e per questo è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra. Succede a Caronia dove un 46enne è finito nel mirino degli agenti perché più volte visto in compagnia di noti assuntori di droghe. Così è scattata la perquisizione e sono stati trovati i vasi.

Le piante sono state sequestrate e inviate ai Ris per le analisi di laboratorio. Il 46enne è stato arrestato e spedito ai domiciliari dall’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.