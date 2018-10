Incidente mortale nella galleria Giardini. Perde la vita un 35enne catanese

Ancora un incidente mortale sull'autostrada A 18 Messina - Catania. Nel primo pomeriggio un furgone che procedeva in direzione Catania ha perso il controllo e si è schiantato all'ingresso della galleria Giardini, al km 39.

L'autista ha riportato numerose ferite ma non è in pericolo di vita, mentre il passeggero, un 35enne catanese, è morto sul colpo. Il 118 non ha potuto fare altro che constatarlo, mentre il conducente è stato portato all'ospedale di Taormina.

Sul posto anche la Polizia Stradale di Giardini Naxos e i vigili del fuoco di Letojanni. Conseguenze sul traffico, si procede sulla sola corsia di sorpasso.