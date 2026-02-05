18enne cade dal monopattino vicino Villa Dante, in prognosi riservata al Policlinico

Incidente grave stasera a Messina. Sul Viale Annunziata investiti due pedoni
MESSINA – È caduto in modo autonomo dal monopattino nella zona di Villa Dante. Incidente grave per un diciottenne stasera a Messina. Il giovane è ricoverato ora al Policlinico in prognosi riservata. Indagini in corso della polizia municipale con il comandante Giovanni Giardina.
Sul Viale Annunziata, invece, oggi pomeriggio un automobilista ha investito due pedoni, che sono rimasti feriti non in modo grave. Indaga la polizia municipale.