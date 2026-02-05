 18enne cade dal monopattino vicino Villa Dante, in prognosi riservata al Policlinico

18enne cade dal monopattino vicino Villa Dante, in prognosi riservata al Policlinico

Redazione

18enne cade dal monopattino vicino Villa Dante, in prognosi riservata al Policlinico

giovedì 05 Febbraio 2026 - 22:24

Incidente grave stasera a Messina. Sul Viale Annunziata investiti due pedoni

MESSINA – È caduto in modo autonomo dal monopattino nella zona di Villa Dante. Incidente grave per un diciottenne stasera a Messina. Il giovane è ricoverato ora al Policlinico in prognosi riservata. Indagini in corso della polizia municipale con il comandante Giovanni Giardina.

Sul Viale Annunziata, invece, oggi pomeriggio un automobilista ha investito due pedoni, che sono rimasti feriti non in modo grave. Indaga la polizia municipale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Liceo Seguenza: scientifico, artistico e linguistico per il mondo di domani. Ultimo Open Day venerdì 6 febbraio
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED