Ponte sullo Stretto, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge

giovedì 05 Febbraio 2026 - 18:26

Il decreto contiene "disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni" per superare i rilievi della Corte dei conti

Il Consiglio dei ministri ha approvato questo pomeriggio il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina, con disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.

L’obiettivo del Governo è quello di superare i rilievi della Corte del conti con una nuova delibera del Cipess. Compito che verrà affidato al ministero del Trasporti e non ad un commissario straordinario come inizialmente ipotizzato (nello specifico, il nome che circolava era quello di Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina). La decisione di non ricorrere al commissario era stata presa dopo un confronto tra il ministro Salvini e il presidente della Repubblica Mattarella.

Ulteriori dettagli sui contenuti del decreto legge saranno forniti di una conferenza stampa, attesa subito dopo la riunione del Cdm.

