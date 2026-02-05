Laura Tringali volto nuovo di Fratelli d’Italia: “Guiderà la scuola di formazione”

Professoressa e preside di lungo corso, è stata assessora alle Politiche scolastiche dall'agosto 2020 al novembre 2021 nella Giunta De Luca

MESSINA – Laura Tringali ha deciso di aderire a Fratelli d’Italia e sarà la preside della “imminente” Scuola di formazione politica che il partito lancerà sul territorio. Lo hanno annunciato la senatrice Ella Bucalo e il deputato regionale Pino Galluzzo, che hanno accolto con entusiasmo il nuovo ingresso.

Tringali assessora con De Luca tra il 2020 e il 2021

Tringali è stata assessora alle Politiche scolastiche nella Giunta guidata da Cateno De Luca. Ha assunto l’incarico nell’agosto 2020, l’estate del Covid, per poi dimettersi per motivi personali nel novembre 2021. Ha avuto anche le deleghe a Servizi scolastici, Formazione, Baratto amministrativo, Banca del tempo, Lavoro e Pari opportunità. Nel 2022 è entrata a far parte di Democrazia Cristiana Storica, con il ruolo di coordinatore regionale Dipartimento Istruzione e Cultura. E precedentemente è stata consigliera comunale ad Alì Terme.

FdI: “Sarà la preside della Scuola di formazione”

Proprio questa esperienza politica, oltre alla lunga carriera nel mondo della scuola e alla guida di diversi istituti di Messina, avrebbero convinto FdI a sceglierla. Nel comunicato si parla anche della “consolidata consolidata in progettazione di PON, FESR e PNRR”. Bucalo e Galluzzo hanno spiegato: “Accogliamo con grande piacere la professoressa Tringali, molto nota per le sue indubbie capacità che metterà a disposizione del nostro partito e quindi delle comunità locali. Proprio per la competenza e l’esperienza maturata nel mondo della scuola abbiamo concordato insieme al coordinatore provinciale Giosuè Giardina di affidarle la presidenza della nostra imminente Scuola di formazione politica. Uno dei nostri obiettivi condivisi, infatti, è quello di coinvolgere attivamente i cittadini- soprattutto le giovani generazioni- nell’esercizio della buona politica al servizio delle comunità territoriali”.