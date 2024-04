2 miliardi “nei cassetti” della Regione, Schifani: “Sbloccateli”

Il presidente ha inviato una nota ai dirigenti di tre Dipartimenti in Sicilia

Alla Regione siciliana restano fermi circa due miliardi di euro. Fondi che la Regione doveva versare entro lo scorso anno a imprese e dipendenti ma che inghippi burocratici hanno finora bloccato. Secondo il “Giornale di Sicilia”, questa situazione ha costretto il presidente Renato Schifani a inviare una nota ai dirigenti generali dei dipartimenti Energia, Infrastrutture e Territorio e Ambiente con un vero e proprio ultimatum. Entro il 3 maggio dovrà essere portato a termine il riaccertamento dei residui attivi. In caso contrario, avverte il presidente della Regione siciliana, “tale grave inadempienza potrà avere come conseguenza la decadenza dall’incarico dirigenziale” (fonte Adnkronos).

Le obbligazioni assunte ogni anno dalla Regione vanno saldate entro il 31 dicembre. Quando ciò non avviene, per poter pagare, bisogna fare nei mesi dell’anno successivo il cosiddetto riaccertamento. Cioè la verifica della sussistenza del debito, dei fondi necessari a onorarlo e di altri dettagli. E questo è quello che non sarebbe avvenuto tempestivamente. In particolare nei tre dipartimenti citati nella nota di Schifani ma in generale in quasi tutti gli assessorati, riportano l’agenzia di stampa e il “Giornale di Sicilia”, citando fonti dell’assessorato all’Economia.