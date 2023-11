20 anni dall'attentato di Nassiriya, il sindaco ricorda i messinesi Ragazzi e Cavallaro - Tempostretto

Basile esprime vicinanza in particolare ai familiari del maresciallo e del sottotenente

MESSINA – 20esimo anniversario dell’attentato di Nassiriya in cui persero la vita 19 italiani, 17 militari e due civili. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ricorda soprattutto due vittime messinesi: il maresciallo Alfio Ragazzi e il sottotenente Giovanni Cavallaro.

Mette in evidenza il primo cittadino: “Il tempo non cancella, ma anzi nel ricordo e nella profonda determinazione a volerlo mantenere vivo con un sentimento di suffragio ringraziamento ed esempio, a nome della città di Messina ricordo la memoria di questi nostri figli caduti nell’adempimento del loro dovere e perché non vada dimenticato il loro supremo sacrificio per assicurare la convivenza pacifica dei popoli”.

Conclude Basile: “Un pensiero particolare rivolgo alle vedove, ai figli e ai familiari dei nostri concittadini e alle famiglie dei militari siciliani caduti a Nassiriya, come eroi del nostro tempo”.

Cavallaro era nato a Torre Faro e a lui è dedicata la caserma dei carabinieri di Ganzirri.

Immagine tratta dalla pagina Facebook dell’Arma dei carabinieri.

