21enne morto in incidente ad Alcara, c’è un indagato per omicidio stradale

Si tratta di un 68enne della zona, sequestrato il mezzo che potrebbe essere stata coinvolta nell'incidente

PATTI – C’è un indagato per il caso di Paolo Zaiti, il 21enne morto nell’incidente stradale avvenuto in una campagna di Alcara Li Fusi due mattine fa. La Procura della Repubblica di Patti ha spiccato un avviso di garanzia per il 68enne alla guida del mezzo che quella mattina si è scontrato con la jeep condotta da Paolo, poi caduta nel dirupo con i 4 giovani a bordo.

Omicidio stradale?

L’uomo è sospettato di omicidio stradale, in attesa di verificare se c’è stata effettivamente collisione tra i due veicoli e se sia stato l’impatto a spingere fuori strada la jeep condotta dal Paolo. I primi accertamenti hanno trovato danni anche sul mezzo del 68enne, sarà ora la perizia tecnica a verificare se sono dovuti allo scontro con il quattro ruote con a bordo i giovani e quale dei due veicoli è finito sull’altro, in che fase del tremendo incidente. Il pensionato non si sarebbe infatti accorto di nulla.

Perizia sui mezzi

L’iscrizione nel registro degli indagati permetterà all’uomo, residente nella zona, di prendere parte con le garanzie di legge a tutte le verifiche, dalla consulenza tecnica sui due mezzi sequestrati all’autopsia sul corpo del ventunenne, che dovrebbe essere effettuata lunedì prossimo. Poi la salma sarà restituita ai familiari che potranno così dargli l’estremo saluto. Intanto migliorano ulteriormente le condizioni dei tre amici che quella tragica notte viaggiavano con lui. I ragazzi sono sotto choc per l’accaduto ma il loro quadro clinico non preoccupa i medici dell’ospedale di Sant’Agata Militello che li seguono.