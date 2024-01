“Un giorno triste per la nostra comunità”, Alcara Li Fusi piange Paolo Zaiti

Aveva appena 21 anni la vittima dell'incidente stradale di questa mattina, il primo mortale del 2024 in provincia di Messina

ALCARA LI FUSI – “Oggi è un giorno triste per la nostra comunità. L’Amministrazione Comunale si unisce al dolore delle famiglie Zaiti e Calcò per la tragica e prematura scomparsa del giovane Paolo. Possa la sua anima riposare in pace”. Così il Comune di Alcara Li Fusi in un messaggio di cordoglio sulla propria pagina Facebook. Aveva solo 21 anni Paolo Zaiti, la giovane vittima dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo le 5 ad Alcara Li Fusi, sulla strada provinciale 161. L’auto che guidava è finita fuori strada, ribaltandosi. Per lui non c’è stato nulla da fare. Ferite, invece, le altre tre persone che si trovavano sul mezzo. Sotto choc la comunità di Alcara Li Fusi.

Attraverso i social è arrivato anche il messaggio di cordoglio del sindaco di S. Agata di Militello, Bruno Mancuso: “Ci associamo al dolore della comunità alcarese per il tragico lutto che l’ha colpita per la scomparsa del giovane Paolo Zaiti, che a solo 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Sant’Agata è vicina ai familiari e alla cittadinanza tutta”.