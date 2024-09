3 e 4 ottobre, torna Sud Innovation Summit a Messina

200 progetti sono candidati alla competizione delle startup

MESSINA – L’ambizione è di “lasciare il segno a Messina”. Di dimostrare che l’innovazione tecnologica può attecchire in questi territori e rappresentare un’occasione di riscatto in generale per il sud. 3 e 4 ottobre torna Sud Innovation Summit. Fondato dall’imprenditore Roberto Ruggeri, promosso dal Comune di Messina e realizzato dalla Sud Innovation Aps, il programma della seconda edizione presenta circa 200 progetti innovativi candidati alla startup competition “Sud Innovation Champions”.

Tra i progetti imprenditoriali presentati, 25 provengono dalla Sicilia. A fianco della Sicilia, la Campania e la Puglia, rispettivamente con 23 e 12 proposte. “Questa distribuzione regionale non solo mette in evidenza il dinamismo del tessuto imprenditoriale del Sud Italia, ma sottolinea il peso crescente della Sicilia come centro nevralgico per la creatività e lo sviluppo tecnologico. Le startup siciliane, che partecipano al “Sud Innovation Champions”, avranno inoltre l’opportunità di concorrere automaticamente al “Premio Innovazione Sicilia – Innovation Island”. Questo contest, istituito per premiare i migliori innovatori siciliani, in linea con la strategia regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente (S3 Sicilia 2021-2027), culminerà con l’annuncio dei vincitori il 21 novembre 2024 a Palermo”, spiegano gli organizzatori.

In palio, tra gli altri premi, una campagna pubblicitaria del valore di 10.000 euro. Le sei startup finaliste della competizione verranno annunciate il 27 settembre e avranno l’opportunità di presentare i loro progetti d’impresa davanti a una giuria di esperti durante l’evento al Palacultura di Messina, in cui saranno decretati i vincitori. “Registriamo una risposta eccezionale da parte delle realtà innovative del Sud alla nostra call,” ha dichiarato Roberto Ruggeri, fondatore del Sud Innovation Summit. “Questo successo dimostra quanto il Sud Innovation Champions rappresenti un’opportunità unica per le startup del Mezzogiorno. Stiamo costruendo le fondamenta per un futuro prospero e innovativo per l’intero Sud Italia.”

Vincenzo Tanania, Partner di PwC Italia e innovation partner del Summit, ha evidenziato: “Crediamo fermamente nel potenziale innovativo del Meridione e siamo entusiasti di sostenere iniziative come questa, che promuovono coesione e sviluppo territoriale. Guardiamo al futuro del Sud con ottimismo e applaudiamo i progetti che valorizzano il talento e l’innovazione locali.”

Articoli correlati