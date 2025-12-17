 Incidente mortale a Mili Marina. 82enne travolta da un'auto

Incidente mortale a Mili Marina. 82enne travolta da un’auto

Redazione

Incidente mortale a Mili Marina. 82enne travolta da un’auto

mercoledì 17 Dicembre 2025 - 12:46

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi lungo la strada statale: inutili i soccorsi dei sanitari del 118

MESSINA – Incidente mortale stamattina sulla strada statale 114, a Mili Marina. Una 82enne è deceduta dopo essere stata colpita in pieno da un’auto mentre si accingeva ad attraversare la carreggiata. La violenza dello scontro è risultata fatale, rendendo vano ogni tentativo di aiuto.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la vittima aveva appena terminato di fare la spesa; lo testimoniano le borse rimaste sparse sul manto stradale dopo l’impatto. Alla guida del mezzo, una utilitaria rossa che procedeva in direzione sud, si trovava un 90enne. Il conducente ha immediatamente arrestato la marcia per tentare di prestare assistenza, ma le condizioni della donna sono apparse subito disperate.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo della tragedia è giunta un’ambulanza del 118. Il personale medico ha praticato a lungo le manovre di rianimazione nel tentativo di strappare la donna alla morte, ma alla fine ha dovuto constatarne il decesso. L’area è stata delimitata per consentire l’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso.

Rilievi e accertamenti in corso

Per gestire la viabilità e ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, sono intervenuti i Carabinieri insieme alla Polizia Municipale. Gli agenti della sezione Infortunistica hanno fatto i rilievi tecnici necessari a determinare eventuali responsabilità e la velocità a cui procedeva il veicolo. La salma è rimasta a disposizione del magistrato per gli accertamenti di rito.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Le storie di Tempostretto: il confronto per un futuro migliore per Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED