Incidente mortale a Mili Marina. 82enne travolta da un’auto

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi lungo la strada statale: inutili i soccorsi dei sanitari del 118

MESSINA – Incidente mortale stamattina sulla strada statale 114, a Mili Marina. Una 82enne è deceduta dopo essere stata colpita in pieno da un’auto mentre si accingeva ad attraversare la carreggiata. La violenza dello scontro è risultata fatale, rendendo vano ogni tentativo di aiuto.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la vittima aveva appena terminato di fare la spesa; lo testimoniano le borse rimaste sparse sul manto stradale dopo l’impatto. Alla guida del mezzo, una utilitaria rossa che procedeva in direzione sud, si trovava un 90enne. Il conducente ha immediatamente arrestato la marcia per tentare di prestare assistenza, ma le condizioni della donna sono apparse subito disperate.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo della tragedia è giunta un’ambulanza del 118. Il personale medico ha praticato a lungo le manovre di rianimazione nel tentativo di strappare la donna alla morte, ma alla fine ha dovuto constatarne il decesso. L’area è stata delimitata per consentire l’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso.

Rilievi e accertamenti in corso

Per gestire la viabilità e ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, sono intervenuti i Carabinieri insieme alla Polizia Municipale. Gli agenti della sezione Infortunistica hanno fatto i rilievi tecnici necessari a determinare eventuali responsabilità e la velocità a cui procedeva il veicolo. La salma è rimasta a disposizione del magistrato per gli accertamenti di rito.