Redazione

30 anni dopo il diploma, di nuovo insieme la classe VR dello Jaci

domenica 10 Agosto 2025 - 21:23

Si sono ritrovati in un locale a Messina

MESSINA – Anno 1995: l’anno del diploma per la VR dell istituto A.M. Jaci. A trent’anni dalla maturità, hanno festeggiato in un locale a Messina. “Serata in allegria a ricordare i professori, le gite e i compagni assenti”, sottolineano.

Ecco i partecipanti, con il cognome prima del nome come quando si faceva l’appello:

Bruno Antonella

Briguglio Antonio

De Francesco Giusy

Frisone Giuseppe

Gonciaruk Flavia

Gentiluomo Stefania

Gulli Antonella ( io che ho organizzato tutto😁)

Ilario Gaetano

Mancuso Lilla

Patti Alessandra

Pagliaro Gaetano

Raffa Saverio

Ruggeri Sebastiano

Spadaro Paola

Squillante Carmen

