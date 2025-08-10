30 anni dopo il diploma, di nuovo insieme la classe VR dello Jaci

Si sono ritrovati in un locale a Messina
MESSINA – Anno 1995: l’anno del diploma per la VR dell istituto A.M. Jaci. A trent’anni dalla maturità, hanno festeggiato in un locale a Messina. “Serata in allegria a ricordare i professori, le gite e i compagni assenti”, sottolineano.
Ecco i partecipanti, con il cognome prima del nome come quando si faceva l’appello:
Bruno Antonella
Briguglio Antonio
De Francesco Giusy
Frisone Giuseppe
Gonciaruk Flavia
Gentiluomo Stefania
Gulli Antonella ( io che ho organizzato tutto)
Ilario Gaetano
Mancuso Lilla
Patti Alessandra
Pagliaro Gaetano
Raffa Saverio
Ruggeri Sebastiano
Spadaro Paola
Squillante Carmen