 30enne messinese morto a Lanzarote, raccolta fondi oltre le aspettative

30enne messinese morto a Lanzarote, raccolta fondi oltre le aspettative

Alessandra Serio

30enne messinese morto a Lanzarote, raccolta fondi oltre le aspettative

mercoledì 17 Giugno 2026 - 07:00

Già oltre l'obiettivo la raccolta fondi a Fondachelli Fantina per il figlio di Giuseppe Lombardo

La solidarietà fa il pieno a Fondachelli Fantina dove la campagna di crowdfunding arrivata dalla locale Pro Loco ha già superato gli obiettivi prefissati. Il 16 giugno con più di 300 donazioni, si legge sulla pagina di Gofundme dedicata, erano stati raccolti poco meno di 30 mila euro, ben oltre i 22 mila che gli organizzatori si auguravano di raggiungere.

Incidente a Lanzarote, raccolta fondi per il figlio

La raccolta fondi è stata lanciata dopo l’incidente avvenuto a Lanzarote dove nello scontro tra una macchina e un autobus hanno perso la vita Giuseppe Lombardo, originario di Fondachelli, e la compagna Marta Copete Alvarez. Ferito il figlio di sei anni, non in pericolo di vita. Proprio a sostegno del bambino è stata aperta la campagna di solidarietà on line. “Un calore immenso, grazie a tutti”, ha scritto sui social il presidente della Pro Loco Fondachelli Fantina, Antonio Scuderi.

La morte di Giuseppe, indagine sull’isola

Oltre a sostenere il bambino sopravvissuto all’incidente e rimasto orfano, il crowdfunding mira a coprire le spese per il rientro in Italia della salma del 30enne. I funerali non sono stati ancora fissati, si attende la liberatoria delle autorità dell’isola per permettere ai familiari di riabbracciare i poveri resti del loro amato Giuseppe.

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