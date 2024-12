“35 gattini a Messina aspettano di essere salvati. Vi prego, aiutatemi” VIDEO

Giuseppe si prende cura di loro da 40 anni ma ora "sono pieno di acciacchi. I mici hanno bisogno di mangiare ed è impegnativo sul piano economico"

MESSINA – Giuseppe ha 68 anni e una storia di amore lunga 40 anni. Per tutta la sua carriera, all’interno della base navale della Marina militare di Messina, Giuseppe non si è limitato a svolgere il suo lavoro: ha scelto di prendersi cura di una colonia di circa 35 gattini che vivono all’interno dell’area. Una scelta che oggi lo mette in difficoltà, ma che non riesce a lasciare. “Dopo il lavoro mi occupavo di curarli e nutrirli, tutto a mie spese. Ma ora non posso più farlo sia economicamente, sia fisicamente perché sono pieno di acciacchi. I mici hanno bisogno di mangiare e spero che qualcuno mi possa aiutare”, racconta, lanciando un appello ai messinesi. Chi volesse aiutarlo può inviare una mail alla redazione, info@tempostretto.it.

Il signor Giuseppe (ci ha scritto così, omettendo il cognome) ha risposto al nostro invito a raccontare la propria storia a Tempostretto.

“Mi sono preoccupato”

Il 68enne descrive la nascita di questo amore: “Ogni mattina quando mi recavo al lavoro c’era una gattina rossa che mi aspettava sempre vicino al posto dove lasciavo l’auto. Sapeva il mio orario e sapeva che le portavo qualcosa fa mangiare. Tutte le mattine riconosceva il rumore della mia auto e mi aspettava. Si buttava a terra a pancia in su per essere coccolata. Si era instaurato un rapporto di reciproca fiducia tra noi. Poi non l’ho più vista. Mi sono preoccupato e mi sono messo a cercarla, sperando non gli fosse accaduto qualcosa. Sono passati diversi giorni, ma della gattina nessuna traccia”.

“Una scena terribile”

Prosegue Giuseppe: “Un giorno sento miagolare da dietro un cespuglio e mi precipito a guardare, qui una scena terribile: trovo la gattina con una zampetta posteriore penzolante che mi chiamava per chiedere aiuto. Con il cuore a mille la prendo in braccio, la metto in un trasportino che tenevo sempre in macchina per tutte le evenienze, e mi dirigo verso il veterinario. La gattina era stata morsa da un cane che le ha tranciato una zampetta posteriore, a partire dall’ anca. L’unica possibilità di salvezza era operarla subito e amputare la zampa. Dato che non c’era alcuna possibilità di scelta, l’ho fatta subito operare da una bravissima dottoressa e, dopo una settimana di cure e stalli a riposo, si è ripresa”.



“Qualcuno abbandona lì i suoi mici di casa”

E ancora: “Una volta guarita, mi sono reso conto che non poteva tornare dove era prima perché veniva sopraffatta dai suoi fratelli quindi, non potendola abbandonare, decido di portarmela a casa. Qui vive tuttora assieme ai suoi micetti che nel frattempo ha partorito in casa. Sono miei figli praticamente. Ma non finisce qui perché, dove lavoravo, sono rimasti altri mici della colonia, tutti bellissimi e sterilizzati per non farli aumentare di numero. Purtroppo c’è sempre qualcuno che abbandona lì i suoi gatti di casa. Li abbandona di nascosto, sapendo che ci sono io che poi provvedo. Ora la situazione è per me diventata insostenibile”.



“Qualsiasi tipo di aiuto è ben accetto”

“Ho chiesto sempre aiuto ma tutti si voltano dall’altra parte e non so più come fare per salvarli. Per me non esistono feste o riposo, tutti i giorni esco per andare da loro: pioggia, vento, freddo, caldo, Natale, Pasqua. Tutti i giorni i mici devono mangiare, non posso abbandonarli. Vederli che mi aspettano ogni giorno è un impegno e mi assale il rimorso se non vado. Capisco che ognuno ha i suoi problemi ed è un impegno gravoso, ma solo le persone sensibili riescono a capire. Qualsiasi tipo di aiuto è ben accetto. Vi prego, aiutatemi a salvare questi mici”, conclude speranzoso Giuseppe.