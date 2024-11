Diamo voce ai nostri lettori: racconta la tua storia

Scrivete su WhatsApp. Se non si vuole apparire in video o in foto, possiamo garantire l'anonimato

MESSINA – Da sempre il megafono dei cittadini. Negli anni abbiamo condiviso tantissime storie: tutte diverse, tutte importanti. Siamo pronti a raccontarne tante altre, per dare visibilità a quelle voci che meritano di essere ascoltate. Che si tratti di un’esperienza personale, di un problema lavorativo che preoccupa, di un disservizio che ha creato difficoltà o di un’ingiustizia subita, Tempostretto è qui per ascoltare e dare forza alla storia dei lettori.

Inoltre, se non si vuole apparire in video o foto, nessun problema: possiamo raccontare la storia in forma anonima. Scriveteci su WhatsApp al numero 366 872 6275.

