38 kg di droga in spiaggia, maxi sequestro della Guardia Costiera Milazzo

350 panetti di hashish "sbarcati" su una spiaggia dell'Area marina protetta. Si indaga sulle nuove rotte della droga

Milazzo – Una busta di plastica, chiusa con del nastro adesivo, apparentemente abbandonata sulla spiaggia. Non era spazzatura, ma un ingente quantitativo di droga, recuperato dal Nucleo operativo di Polizia ambientale della Guardia Costiera di Milazzo.

Un sacco stupefacente

Nel sacco, individuato sulla spiaggia Tre Pietracce, nell’area marina protetta di Capo Milazzo, c’erano ben 350 panetti, di piccola grammatura, contenenti complessivamente oltre 38 kg di droga, a prima vista per lo più hashish.

Le nuove rotte della droga

Il procuratore capo di Barcellona Giuseppe Verzera ha ordinato l’esame della droga sequestrata. Dal ritrovamento si partirà per le indagini che mirano a stabilire quali sono le rotte attuali dei trafficanti, che evidentemente hanno depositato il “pacco stupefacente” sulla spiaggia del Capo in attesa che qualcuno lo recuperasse. La Capitaneria di Porto ha però fatto il “colpaccio”, scombinando i loro piani. La droga era destinata al mercato locale o quella di Milazzo era la tappa intermedia di una rotta da completare. magari via mare, contando sul fatto che la spiaggia fosse area protetta e quindi poco battuta?