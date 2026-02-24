 38 kg di droga in spiaggia, maxi sequestro della Guardia Costiera Milazzo

38 kg di droga in spiaggia, maxi sequestro della Guardia Costiera Milazzo

Alessandra Serio

38 kg di droga in spiaggia, maxi sequestro della Guardia Costiera Milazzo

martedì 24 Febbraio 2026 - 21:43

350 panetti di hashish "sbarcati" su una spiaggia dell'Area marina protetta. Si indaga sulle nuove rotte della droga

Milazzo – Una busta di plastica, chiusa con del nastro adesivo, apparentemente abbandonata sulla spiaggia. Non era spazzatura, ma un ingente quantitativo di droga, recuperato dal Nucleo operativo di Polizia ambientale della Guardia Costiera di Milazzo.

Un sacco stupefacente

Nel sacco, individuato sulla spiaggia Tre Pietracce, nell’area marina protetta di Capo Milazzo, c’erano ben 350 panetti, di piccola grammatura, contenenti complessivamente oltre 38 kg di droga, a prima vista per lo più hashish.

Le nuove rotte della droga

Il procuratore capo di Barcellona Giuseppe Verzera ha ordinato l’esame della droga sequestrata. Dal ritrovamento si partirà per le indagini che mirano a stabilire quali sono le rotte attuali dei trafficanti, che evidentemente hanno depositato il “pacco stupefacente” sulla spiaggia del Capo in attesa che qualcuno lo recuperasse. La Capitaneria di Porto ha però fatto il “colpaccio”, scombinando i loro piani. La droga era destinata al mercato locale o quella di Milazzo era la tappa intermedia di una rotta da completare. magari via mare, contando sul fatto che la spiaggia fosse area protetta e quindi poco battuta?

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

LCS Arredamenti a Messina. Mobili per valorizzare la vostra casa
Omicidio a Rogoredo, Alì Terme sotto choc dopo l’arresto di Carmelo Cinturrino
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED