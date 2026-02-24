Università, governo Schifani nomina i presidenti di tre Ersu. Alberto De Luca a Messina

Su queste nomine dovrà esprimere un parere la commissione Affari istituzionali dell'Ars
Il governo Schifani, nella seduta di giunta di oggi, su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, ha nominato i presidenti degli Enti regionali per il diritto allo studio di Palermo, Catania, Messina.
A presiedere il consiglio di amministrazione dell’Ersu di Palermo è stato chiamato Giuseppe Giordano; a Catania va, invece, Salvatore Santamaria; a Messina Alberto De Luca.
Su queste nomine dovrà esprimere un parere la commissione Affari istituzionali dell’Ars.