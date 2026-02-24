 Università, governo Schifani nomina i presidenti di tre Ersu. Alberto De Luca a Messina

Redazione

martedì 24 Febbraio 2026 - 21:16

Il governo Schifani, nella seduta di giunta di oggi, su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, ha nominato i presidenti degli Enti regionali per il diritto allo studio di Palermo, Catania, Messina.

A presiedere il consiglio di amministrazione dell’Ersu di Palermo è stato chiamato Giuseppe Giordano; a Catania va, invece, Salvatore Santamaria; a Messina Alberto De Luca.

Su queste nomine dovrà esprimere un parere la commissione Affari istituzionali dell’Ars.

