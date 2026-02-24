Centrosinistra, ipotesi Barbara Floridia candidata sindaca di Messina

La senatrice del Movimento Cinquestelle, dopo un confronto nazionale e regionale, potrebbe sfidare Basile e Scurria alle amminitrative

MESSINA – Chi sarà il candidato del centrosinistra a Messina per le amministrative? L’ipotesi in campo, dopo il tavolo messinese, è quello di optare per una candidata: la senatrice Barbara Floridia, del Movimento Cinquestelle. Sono in corso dei confronti a livello nazionale e regionale e presto dovrebbe essere dipanata la matassa.

Scendono dunque le quotazioni del consigliere del Pd Alessandro Russo e la coalizione progressista sembrebbbe puntare sulla presidente della Commissione parlamentare di vigilanza Rai per sfidare Basile e Scurria. Ma ancora non c’è nulla di ufficiale.

Partito democratico, M5S, Casa riformista di Musolino, Avs e “Controcorrente” di La Vardera troveranno l’armonia e la sintesi grazie all’eventuale sì della senatrice e dei leader nazionali? O non mancheranno le tensioni nel Pd, ad esempio? Lo scopriremo presto.

