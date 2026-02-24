 Centrosinistra, ipotesi Barbara Floridia candidata sindaca di Messina

Centrosinistra, ipotesi Barbara Floridia candidata sindaca di Messina

Marco Olivieri

Centrosinistra, ipotesi Barbara Floridia candidata sindaca di Messina

Tag:

martedì 24 Febbraio 2026 - 19:25

La senatrice del Movimento Cinquestelle, dopo un confronto nazionale e regionale, potrebbe sfidare Basile e Scurria alle amminitrative

MESSINA – Chi sarà il candidato del centrosinistra a Messina per le amministrative? L’ipotesi in campo, dopo il tavolo messinese, è quello di optare per una candidata: la senatrice Barbara Floridia, del Movimento Cinquestelle. Sono in corso dei confronti a livello nazionale e regionale e presto dovrebbe essere dipanata la matassa.

Scendono dunque le quotazioni del consigliere del Pd Alessandro Russo e la coalizione progressista sembrebbbe puntare sulla presidente della Commissione parlamentare di vigilanza Rai per sfidare Basile e Scurria. Ma ancora non c’è nulla di ufficiale.

Partito democratico, M5S, Casa riformista di Musolino, Avs e “Controcorrente” di La Vardera troveranno l’armonia e la sintesi grazie all’eventuale sì della senatrice e dei leader nazionali? O non mancheranno le tensioni nel Pd, ad esempio? Lo scopriremo presto.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

LCS Arredamenti a Messina. Mobili per valorizzare la vostra casa
Omicidio a Rogoredo, Alì Terme sotto choc dopo l’arresto di Carmelo Cinturrino
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED