Comuni Fioriti. La banda di Sinagra conquista il palacongressi di Bologna

“Una rappresentazione assolutamente positiva della Sicilia”. Così il vice presidente Asproflor Michele Isgrò ha commentato l’esibizione della “Banda Vincenzo Bellini” di Sinagra, presente alla cerimonia di premiazione di “Comuni Fioriti” che si è svolta presso il palacongressi di Bologna Fiere.

Presenti alla cerimonia, in rappresentanza del comune messinese, l’assessore Marzia Mancuso, il presidente del consiglio comunale Lidia Gaudio e il presidente della ProLoco Sinagra Enza Mola. Anche quest’anno Sinagra si è meritato il massimo punteggio di valutazione, espresso con 4 fiori.

Gli oltre 700 delegati, sindaci e amministratori provenienti da tutta Italia sono rimasti incantati dalla voce della solista Clara Mancuso, che ha intonato la canzone “Sicilia Antica”. Apprezzamenti importanti, per la banda di Sinagra i cui membri si sono autotassati al fine di riuscire a presenziare alla cerimonia. Un’iniziativa scaturita dall’amore per il proprio comune e per i successi registrati non passata in sordina, l’amministrazione guidata dal Sindaco Nino Musca ha infatti dichiarato di voler attutire le spese vive con le risorse massime disponibili.

La banda, diretta dal maestro Giuseppe Mancuso, è giunta nella città emiliana grazie ad un imput della Dott.ssa Enza Mola che ha proposto l’ensemble sinagrese alla direzione di Asproflor-Comuni Fioriti. A fare da sfondo alla cerimonia d’apertura l’esecuzione dell’inno nazionale italiano e dell’inno europeo. A conclusione dell’incontro gli stessi membri della banda, in un impeto di euforia, hanno poi proseguito con un estemporanea che ha coinvolto tutti i presenti e attirato l’attenzione anche delle delegazioni europee presenti. Soddisfatto il presidente di Asproflor Renzo Marconi, che per l’intera durata della manifestazione ha continuato ad elogiare il complesso bandistico.

Salvatore Di Trapani