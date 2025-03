4° Trofeo Città di Messina, la corsa di 10 km in programma domenica 6 aprile

Indetta dalla Fidal e organizzata dalla Podistica Messina, è valida anche come “2° Memorial Carmelo La Corte” e quarta prova del “30° Grand Prix Sicilia 2025”

MESSINA – Cresce l’attesa per il “4° Trofeo Città di Messina-2° Memorial Carmelo La Corte”, in programma domenica 6 aprile. La manifestazione nazionale di corsa su strada di 10 km livello “bronze”, indetta dalla FIDAL, valida come quarta prova del “30° Grand Prix Sicilia 2025”, è organizzata dalla Podistica Messina del presidente Santi Giacobbe con la collaborazione del Comune di Messina. Le iscrizioni dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo sicilia@evodata.it entro le ore 24.00 di martedì 1 aprile. Tutti i partecipanti riceveranno una maglia tecnica della Diadora e verranno sorteggiati 12 buoni offerti dalla Sportado.

I pettorali potranno essere ritirati dai partecipanti sabato 5 aprile dalle ore 17.30 alle 19.00 e domenica 6 dalle 8.00 presso l’androne di Palazzo Zanca. Alle 8.30 è fissata la riunione di giuria e concorrenti. Il percorso è un circuito cittadino interamente chiuso al traffico, certificato e omologato dai giudici FIDAL, da ripetere quattro volte più un semianello iniziale per un totale di 10 km. Si snoda sulla via G. Garibaldi tra la via Tommaso Cannizzaro e il viale Boccetta, con partenza, alle ore 10, da via G. Garibaldi 114 (Il Cavallino Caffè) ed arrivo presso Piazza Unione Europea. Al via saranno predisposte due griglie, nelle quali gli atleti avranno accesso in base ai tempi di accredito ottenuti nella stagione 2024 o in quella in corso sui 10km: nella prima griglia 40’00” per gli uomini e 44’30’’ per le donne. A cura di EvoData la misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche.

Al termine della gara, verranno premiati il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo, che riceveranno anche bellissimi orologi della Festina, i primi tre classificati di categoria M/F Allievi; i primi tre Junior/Promesse (unica categoria); i primi tre classificati di categoria Senior–Master M/F. Al primo/a classificato/a tra gli Allievi o in sua assenza il primo/a della categoria Junior/Promesse andrà il riconoscimento in ricordo dell’indimenticato Carmelo La Corte più un buono del valore di 30,00 euro. Previsto, inoltre, del materiale tecnico Diadora per i migliori delle varie categorie. Lo scorso anno furono Soumaila Diakite e Nadiya Sukharyna i trionfatori del “3° Trofeo Città di Messina-1° Memorial Carmelo La Corte”, evento che coincise con l’arrivo nella città dello Stretto della quarta RUN4HOPE.