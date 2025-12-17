Udu Messina, Mariafrancesca Pellizzeri eletta nuova coordinatrice provinciale

Nominato anche il nuovo esecutivo dell'Unione degli Universitari di Messina

MESSINA – Stamattina, nell’aula 4 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, si è svolto il VI Congresso dell’UDU (Unione degli Universitari) Messina, intitolato “Il sole negli occhi, il futuro tra le mani”. L’aula, piena di studentesse e studenti, ha eletto Mariafrancesca Pellizzeri come nuova coordinatrice provinciale. Sarà affiancata dal nuovo esecutivo, composto dal responsabile dell’organizzazione Michele Venturella e dai membri dell’esecutivo Salvatore Andreoli, Greta Grasso, Giulia Cardillo e Lucia Bruna.

Il dibattito

Il dibattito è stato arricchito dagli interventi degli iscritti ma anche da tanti interventi del mondo sindacale della Cgil Sicilia, Cgil Messina, Flc Cgil Messina, dello Spi Cgil Messina, della Fiom Cgil Messina, del Sunia, della Fisac Cgil Messina, della Fillea Cgil Messina. Hanno dato un contributo ai lavori anche esponenti politici del Partito Democratico, dei Giovani Democratici e del Movimento 5 Stelle.

Presente anche il mondo dell’associazionismo: sono intervenuti Caterina La Rocca della Rete degli Studenti Medi Messina, il presidio di Libera contro le mafie. All’Assemblea è intervenuta Anna Ricevuto, membro dell’esecutivo nazionale dell’Unione degli Universitari.

La neo coordinatrice: “Siamo punto di riferimento per coloro che non hanno voce”

“La nostra presenza oggi negli spazi universitari – ha dichiarato la neo coordinatrice Mariafrancesca Pellizzeri – dimostra che i giovani vogliono essere protagonisti della vita politica con passione e consapevolezza. In tempi così complessi, ci proponiamo di raggiungere obiettivi sempre più grandi, cercando di scardinare meccanismi clientelari e di destra all’interno del nostro Ateneo. Nei prossimi anni ci impegneremo ad essere un punto di riferimento per coloro che non hanno voce, difendendo con determinazione i diritti degli studenti e delle studentesse. Il nuovo mandato che inizia oggi ci mette di fronte a una sfida significativa, che va oltre la sfera elettorale. Dobbiamo rispondere alla complessità del mondo contemporaneo, rimanendo fedeli ai nostri principi e alle esigenze della comunità studentesca. Siamo certi che, grazie a questa comunità di giovani militanti – ha concluso Pellizzeri – potremo raggiungere importanti traguardi. Il nuovo esecutivo eletto avrà il ruolo di sostenere il movimento studentesco della nostra città, guidandolo nella costruzione di proposte specifiche e realmente attuabili”.