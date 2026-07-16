 400mila euro versati in 10 anni per un debito di 30mila. 76enne arrestato per usura ed estorsione

400mila euro versati in 10 anni per un debito di 30mila. 76enne arrestato per usura ed estorsione

Redazione

400mila euro versati in 10 anni per un debito di 30mila. 76enne arrestato per usura ed estorsione

giovedì 16 Luglio 2026 - 12:45

L'indagato aveva recentemente quantificato un presunto debito residuo di altri 441mila euro

A Mistretta (ME), i Carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno arrestato un 76enne, già noto alle forze dell’ordine, per usura e, contestualmente, lo hanno denunciato in stato di libertà per estorsione.

L’operazione è scattata a seguito di un’efficace attività di osservazione e pedinamento, a seguito della quale i militari dell’Arma hanno sorpreso l’indagato subito dopo aver perpetrato l’ennesima condotta illecita ai danni della vittima.

La perquisizione personale e veicolare eseguita sul posto ha consentito di trovare nella disponibilità immediata dell’arrestato 6 assegni bancari, per un valore complessivo di oltre 11mila euro, estorti poco tempo prima alla vittima mediante reiterate e gravi minacce. Questi titoli di credito erano destinati al pagamento di una parte dei devastanti interessi usurari accumulati nel tempo.

La successiva perquisizione domiciliare, estesa in casa dell’uomo, ha permesso di trovare e sequestrare ulteriore documentazione ritenuta di fondamentale importanza per il prosieguo delle indagini.

La successiva ricostruzione investigativa ha svelato un quadro di drammatica pressione economica e psicologica subita dalla vittima, una persona del luogo. Secondo quanto emerso in sede di denuncia, a fronte di un debito iniziale di circa 30mila euro risalente al 2016, la vittima era già stata costretta a corrispondere, nel corso degli anni, l’esorbitante cifra di circa 400mila euro a solo titolo di interessi. Nonostante i massicci pagamenti, l’indagato aveva recentemente quantificato un presunto debito residuo di ben 441mila euro, applicando di fatto un tasso di interesse annuo stimato attorno al 257%. Tutto il materiale documentale e i titoli di credito sono stati sequestrati.

L’arrestato, dopo l’espletamento delle formalità di rito, è stato portato al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), in attesa dell’udienza di convalida.

Le indagini, condotte dall’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Mistretta, proseguono per chiarire ulteriori dinamiche e collegamenti della vicenda.

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