 Consiglio comunale, nominati gli ultimi due presidenti di commissione: i nomi

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Giuseppe Fontana

Consiglio comunale, nominati gli ultimi due presidenti di commissione: i nomi

giovedì 16 Luglio 2026 - 13:04

Feminò e Benedetto guideranno la settima e l'ottava. Chiusi i lavori propedeutici all'avvio dei lavori.

MESSINA – Si sono concluse in mattinata le operazioni di voto per le presidenze delle 8 commissioni consiliari. Anche oggi sono stati nominati due presidenti dalle liste di maggioranza. Ieri, mercoledì 15 luglio, erano stati scelti Bosurgi e Bonfiglio per guidare quinta e sesta commissione.

Feminò presidente della settima commissione

Antonella Feminò guiderà la settima commissione, che si occupa di Politiche sociali e Pari opportunità. I suoi vice saranno Nicola Maddocco e Amalia Centofanti, quest’ultima in quota Lega. Già in mattinata la commissione ha approvato la proposta di delibera sulle agevolazioni Tari, che ora dovrà passare dal Consiglio comunale.

Benedetto presiederà l’ottava

Francesco Benedetto, invece, è il presidente dell’ottava, Legalità e Affari generali (ma ha anche il decentramento tra le deleghe). Vicepresidente in quota maggioranza sarà Peppe Chiarella. Per le opposizioni, invece, votata ancora Amalia Centofanti.

Il quadro delle commissioni si completa. Oltre a Feminò e Benedetto, i presidenti sono, in ordine dalla prima alla sesta commissione: Calogero Brancatelli, Mirko Cantello, Giuseppe Busà, Giuseppe Chiarella, Silvia Bosurgi e Antonino Bonfiglio.

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