Vicepresidenza per Sud chiama Nord pure nella IV Circoscrizione, “violato il regolamento”

Dopo il caso nella VII Municipalità, il consigliere del Pd Emanuele Carlo intende rivolgersi alla segretaria generale. "Abuso della maggioranza"

MESSINA – Sud chiama Nord, dopo la vittoria alle amministrative a Messina, intende fare il pieno. Prendersi tutto o quasi tra presidenze e vicepresidenze del Consiglio comunale e commissioni. E dopo il caso sollevato dai consiglieri dell’opposizione nella VII Municipalità, ne esplode un altro nella IV Circoscrizione. Il tema è sempre quello: la vicepresidenza consiliare nell’ambito della maggioranza.

Sottolinea il consigliere del Partito democratico Emanuele Carlo: “Si è violato il regolamento. Si faccia

chiarezza, chiederò l’intervento della segretaria generale del Comune di Messina (la dottoressa Rossana Carrubba, n.d.r.)”. Il consigliere “esprime forte preoccupazione per quanto avvenuto nel corso della seduta

del Consiglio circoscrizionale, durante la quale è stato eletto vicepresidente il consigliere Nicola Lauro, appartenente alla maggioranza consiliare”.

IV Municipalità e Sud chiama Nord asso pigliatutto, “un evidente abuso della maggioranza”

Per l’esponente del Pd, “tale elezione risulta in evidente contrasto con quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del regolamento delle Circoscrizioni, che dispone espressamente che entrambe le cariche di vicepresidenza siano attribuite ai consiglieri di minoranza, al fine di garantire il necessario equilibrio istituzionale e la tutela delle opposizioni”.

“Quanto accaduto oggi rappresenta un precedente grave e un evidente vulnus alle regole democratiche che disciplinano il funzionamento delle Circoscrizioni. Non è accettabile che un regolamento così chiaro venga interpretato o aggirato per soddisfare logiche di convenienza politica. Si tratta di un abuso della maggioranza, che altera gli equilibri istituzionali previsti dalle norme”, dichiara Emanuele

Carlo.

“Dalla VII alla IV Circoscrizione il rispetto delle regole subordinato ai rapporti di forza”



Il consigliere del Partito democratico evidenzia “come una situazione analoga si sia già verificata nella VII Circoscrizione, configurando quello che rischia di diventare un metodo anziché un episodio isolato. Se il rispetto delle regole viene subordinato ai rapporti di forza politici, viene meno uno dei principi fondamentali della democrazia rappresentativa. Per questo motivo chiederò formalmente alla segretaria generale del Comune di Messina di esprimersi sulla legittimità dell’elezione di ieri e di chiarire definitivamente l’applicazione dell’articolo 9, comma 4, affinché venga ripristinato il rispetto del regolamento e siano evitate ulteriori forzature”.

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