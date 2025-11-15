46 agenti in più per le carceri di Messina e Barcellona

Aumenta la pianta organica

Al via oggi il piano di mobilità per 2627 unità collegato al 185° Corso Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria.

In particolare, negli Istituti di Messina e di Barcellona Pozzo di Gotto arriveranno 46 agenti.

“Con l’arrivo di questi, che vanno ad aggiungersi ai neo assunti agenti del 185° Corso arrivati a ottobre, abbiamo aumentato la pianta organica degli istituti di 29 unità. Queste ulteriori assegnazioni saranno un prezioso supporto per gli agenti già operativi negli istituti”, dichiara il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove.

“L’arrivo di questi agenti negli Istituti penitenziari di Messina e di Barcellona Pozzo di Gotto e gli aumenti di pianta organica sono un’ulteriore boccata di ossigeno per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria che ogni giorno affrontano le difficoltà all’interno degli istituti penitenziari”, dichiara il senatore FdI Ella Bucalo.