Concorso per 100 vigili a Messina, beccato un candidato con gli auricolari

Mentre si va verso la graduatoria, la commissione esami ha segnalato il comportamento agli orali all'autorità giudiziaria

MESSINA – Si sono conclusi gli orali del concorso per selezionare 100 poliziotti municipali a Messina. A breve si avrà la graduatoria con 240 idonei. Tra gli esclusi un candidato scoperto a trafficare, agli orali, con un auricolare per ricevere le risposte. Da qui la segnalazione della commissione esami all’autorità giudiziaria.

Nel 2026 i 100 nuovi poliziotti municipali

Erano 291 i candidati ammessi agli orali. Si tratta di un concorso pubblico per la copertura di 100 posti a tempo pieno e indeterminato come agenti di polizia locale – Area degli istruttori. Le prove orali sono iniziate il 30 ottobre.

Dopo la prova preselettiva e le prove fisiche, la prova orale verteva sulle materie già oggetto della prova scritta. In più si è provveduto all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle “potenzialità connesse all’uso delle tecnologie (informatica e processi comunicativi in rete)”.

Ogni candidato estraeva casualmente le domande. La commissione ha proceduto all’attribuzione del voto a porte chiuse dopo l’audizione di ogni gruppo di cinque candidati.

La prova si intende superata con un punteggio minimo di 36/60 (trentasei sessantesimi).

Ha più volte sottolineato il sindaco Federico Basile: “Grazie all’approvazione ufficiale, da parte della Corte dei conti, del Piano di riequilibrio, abbiamo rinnovato fortemente l’organigramma di Palazzo Zanca”. E nel 2026 ci saranno i 100 nuovi poliziotti municipali.