 Incidente sulla Sp 140, muore un 39enne. La moglie in elisoccorso a Messina

Redazione

domenica 21 Dicembre 2025 - 18:13

Stamattina l'incidente in direzione S. Angelo di Brolo. I due viaggiavano in moto e si sono scontrati con un'auto. Giuseppe Caruso era originario di Barcellona

NEBRODI – Tragico incidente stamattina sulla strada provinciale 140, in direzione S. Angelo di Brolo. Intorno a mezzogiorno uno scontro tra moto e auto, con il coinvolgimento di una seconda macchina, che ha portato alla morte del centauro: il 39enne Giuseppe Caruso, originario di Barcellona Pozzo di Gotto. Con lui viaggiava la moglie, in gravi condizioni, portata in elisoccorso in ospedale a Messina.

Il 39enne è morto all’ospedale “Barone Romeo” di Patti.

Accertamenti in corso sulla dinamica tra la moto, una Fiat Bravo e una Bmw.

