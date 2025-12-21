 Serie D, Igea, Savoia e Nissa al comando dopo il girone d'andata

Serie D, Igea, Savoia e Nissa al comando dopo il girone d’andata

Simone Milioti

Serie D, Igea, Savoia e Nissa al comando dopo il girone d’andata

Tag:

domenica 21 Dicembre 2025 - 18:00

I risultati della 17ª giornata e la classifica del girone I alla fine dell'andata. Il Messina ad un punto dai playout

La Nuova Igea Virtus rischia di laurearsi campione d’inverno, Samake la sblocca in casa contro la Vigor Lamezia che pareggia nel finale di secondo tempo. In testa al girone a quota 31 punti quindi Nuova Igea Virtus Savoia cade in casa della Sancataldese e vince davanti solo la Nissa in casa del Paternò che raggiunge le altre due in testa al girone I. Non si è giocata Enna contro CastrumFavara sospesa per nebbia. In fondo alla classifica il Messina guadagna un punto dai playout e a quattro dalla salvezza diretta.

Risultati 17ª giornata
Acireale – Vibonese 2-2
Athletic Club Palermo – Ragusa 2-1
Enna – CastrumFavara (rinviata causa nebbia)
Ss Milazzo – Acr Messina 0-0
Paternò – Nissa 0-3
Sancataldese – Savoia 3-1
Gela – Gelbison 0-2
Nuova Igea Virtus – Vigor Lamezia 1-1
Sambiase – Reggina 0-1

Classifica girone I
Nissa 31
Savoia 31
Nuova Igea Virtus 31
Ac Palermo 29
Milazzo 28
Reggina 27
Gela 25
Sambiase 25
Gelbison 23
Vibonese 22
Sancataldese 19
Vigor Lamezia 18
Castrumfavara* 17
Acireale 17
Ragusa 16
Enna* 15
Acr Messina 14 (14 punti di penalizzazione)
Paternò 10
*una partita in meno

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Le amministrative, le piste ciclabili e la necessità di guardare al futuro di Messina
Ponte e penali, Notarianni: “Impossibile la ripresa d’efficacia dei vecchi contratti”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED