Serie D, Igea, Savoia e Nissa al comando dopo il girone d’andata

I risultati della 17ª giornata e la classifica del girone I alla fine dell'andata. Il Messina ad un punto dai playout

La Nuova Igea Virtus rischia di laurearsi campione d’inverno, Samake la sblocca in casa contro la Vigor Lamezia che pareggia nel finale di secondo tempo. In testa al girone a quota 31 punti quindi Nuova Igea Virtus Savoia cade in casa della Sancataldese e vince davanti solo la Nissa in casa del Paternò che raggiunge le altre due in testa al girone I. Non si è giocata Enna contro CastrumFavara sospesa per nebbia. In fondo alla classifica il Messina guadagna un punto dai playout e a quattro dalla salvezza diretta.

Risultati 17ª giornata

Acireale – Vibonese 2-2

Athletic Club Palermo – Ragusa 2-1

Enna – CastrumFavara (rinviata causa nebbia)

Ss Milazzo – Acr Messina 0-0

Paternò – Nissa 0-3

Sancataldese – Savoia 3-1

Gela – Gelbison 0-2

Nuova Igea Virtus – Vigor Lamezia 1-1

Sambiase – Reggina 0-1

Classifica girone I

Nissa 31

Savoia 31

Nuova Igea Virtus 31

Ac Palermo 29

Milazzo 28

Reggina 27

Gela 25

Sambiase 25

Gelbison 23

Vibonese 22

Sancataldese 19

Vigor Lamezia 18

Castrumfavara* 17

Acireale 17

Ragusa 16

Enna* 15

Acr Messina 14 (14 punti di penalizzazione)

Paternò 10

*una partita in meno