Serie D, Igea, Savoia e Nissa al comando dopo il girone d’andata

I risultati della 17ª giornata e la classifica del girone I alla fine dell'andata. Il Messina ad un punto dai playout
La Nuova Igea Virtus rischia di laurearsi campione d’inverno, Samake la sblocca in casa contro la Vigor Lamezia che pareggia nel finale di secondo tempo. In testa al girone a quota 31 punti quindi Nuova Igea Virtus Savoia cade in casa della Sancataldese e vince davanti solo la Nissa in casa del Paternò che raggiunge le altre due in testa al girone I. Non si è giocata Enna contro CastrumFavara sospesa per nebbia. In fondo alla classifica il Messina guadagna un punto dai playout e a quattro dalla salvezza diretta.
Risultati 17ª giornata
Acireale – Vibonese 2-2
Athletic Club Palermo – Ragusa 2-1
Enna – CastrumFavara (rinviata causa nebbia)
Ss Milazzo – Acr Messina 0-0
Paternò – Nissa 0-3
Sancataldese – Savoia 3-1
Gela – Gelbison 0-2
Nuova Igea Virtus – Vigor Lamezia 1-1
Sambiase – Reggina 0-1
Classifica girone I
Nissa 31
Savoia 31
Nuova Igea Virtus 31
Ac Palermo 29
Milazzo 28
Reggina 27
Gela 25
Sambiase 25
Gelbison 23
Vibonese 22
Sancataldese 19
Vigor Lamezia 18
Castrumfavara* 17
Acireale 17
Ragusa 16
Enna* 15
Acr Messina 14 (14 punti di penalizzazione)
Paternò 10
*una partita in meno