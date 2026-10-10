Hub Atm da 600mila euro in affitto a Torre Faro, Fratelli d’Italia e gruppo Scurria all’attacco

La vicenda, con proprietario Ruggeri di Sud Innovation Summit, diventa un caso. FdI chiede la discussione con urgenza in Commissione. Capurro e Scurria vogliono "vederci chiaro"

MESSINA – “Più di 600mila euro di denaro pubblico per 32 posti auto, su un terreno che Atm non acquista e non espropria, ma prende in affitto per nove anni. È un’operazione che va spiegata ai cittadini punto per punto”.Così i consiglieri comunali del Partito democratico. Poi la necessità di trasparenza, alla luce di una specificità: il proprietario. Si tratta di Roberto Ruggeri, patron del Sud Innovation Summit. La consegna dei lavori per il nuovo hub di Atm in via Circuito, a Torre Faro, ha fatto “scoppiare” un nuovo caso politico in città.

Scurria e Capurro chiedono la documentazione

Di conseguenza, lunedì i consiglieri Giuseppe Capurro e Marcello Scurria chiederanno di acquisire la documentazione. ‘La questione merita un approfondimento. Vogliamo vederci chiaro’, dichiarano. E intendono “esaminare gli atti nell’ambito della propria attività di controllo, con particolare attenzione alle condizioni dell’affitto del terreno, ai costi dell’intervento e all’iter amministrativo che ha portato alla scelta dell’area”.

E non è finita. “Alla luce delle gravi perplessità emerse dalla stampa, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Dario Carbone e Libero Gioveni hanno chiesto formalmente che l’argomento venga discusso con urgenza nella IV Commissione consiliare convocata per martedì 13 alle ore 11:30, che già prevede all’ordine del giorno l’audizione dei vertici Atm”, fanno sapere gli esponenti di FdI.

FdI: “Chiarimento immediato in Commissione con l’assessore Caminiti”

“Quanto riportato – 600 mila euro complessivi per 32 stalli auto, di cui oltre 330 mila euro solo di affitto per 9 anni per un terreno di 1.700 mq di proprietà privata che non resterà al Comune – merita un chiarimento immediato e dettagliato in Commissione. Per questo chiediamo che venga estesa la convocazione anche all’assessore ai Lavori pubblici Francesco Caminiti, presente alla consegna dei lavori nei giorni scorsi (nella foto in evidenza, n.d.r.) e che i vertici Atm portino in aula tutta la documentazione relativa all’iter dell’Hub di Torre Faro: avviso pubblico del maggio 2023, verbali del Cda con le relative votazioni, perizia di stima, contratto di affitto novennale con il privato, capitolato d’appalto e affidamento alla ditta Intercontinentale Igiene srl per 315 mila euro”, precisano Carbone e il capogruppo Gioveni.

“Non è accettabile che si spendano oltre 600 mila euro di risorse pubbliche per un’area in affitto che dopo 9 anni non sarà più nella disponibilità dell’azienda e della città. La Commissione è la sede giusta per capire se esistevano alternative come l’acquisto o l’esproprio e perché sia stata scelta proprio quell’area. Attendiamo che la richiesta venga accolta e che martedì venga fatta piena luce sulla vicenda”, concludono i consiglieri di Fratelli d’Italia.

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