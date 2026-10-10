Effetto maltempo a Lipari, interventi sulle strade provinciali

Operatori e mezzi al lavoro della Città metropolitana di Messina dalle prime ore del mattino sulle SP 179, 180 e 181

LIPARI – Maltempo a Lipari. Comunica la Città metropolitana di Messina: operatori e mezzi al lavoro dalle prime ore del mattino sulle SP 179, 180 e 181.



“La Città metropolitana è impegnata, già dalle prime ore della mattinata, sulla viabilità di propria competenza nell’isola di Lipari, per consentire il transito nei tratti colpiti dagli effetti del nubifragio che ha interessato il territorio. Gli interventi riguardano le strade provinciali 179, 180 e 181, dove gli operatori e i mezzi dell’ente stanno lavorando per rimuovere il materiale accumulatosi sulla sede stradale e ripristinare le condizioni di transitabilità, dando priorità alle situazioni di maggiore criticità”.

Il sindaco metropolitano Federico Basile “esprime vicinanza alla comunità di Lipari, colpita dall’improvviso evento meteorologico, e assicura il massimo impegno per affrontare le criticità e favorire il rapido ripristino in sicurezza dei collegamenti.

Si raccomanda agli utenti della strada la massima prudenza nei tratti interessati e il rispetto della segnaletica e delle indicazioni del personale impegnato negli interventi”.