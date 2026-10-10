 Effetto maltempo a Lipari, interventi sulle strade provinciali

Effetto maltempo a Lipari, interventi sulle strade provinciali

Redazione

Effetto maltempo a Lipari, interventi sulle strade provinciali

sabato 10 Ottobre 2026 - 13:28

Operatori e mezzi al lavoro della Città metropolitana di Messina dalle prime ore del mattino sulle SP 179, 180 e 181

LIPARI – Maltempo a Lipari. Comunica la Città metropolitana di Messina: operatori e mezzi al lavoro dalle prime ore del mattino sulle SP 179, 180 e 181.

Maltempo a Lipari.jpg 3


“La Città metropolitana è impegnata, già dalle prime ore della mattinata, sulla viabilità di propria competenza nell’isola di Lipari, per consentire il transito nei tratti colpiti dagli effetti del nubifragio che ha interessato il territorio. Gli interventi riguardano le strade provinciali 179, 180 e 181, dove gli operatori e i mezzi dell’ente stanno lavorando per rimuovere il materiale accumulatosi sulla sede stradale e ripristinare le condizioni di transitabilità, dando priorità alle situazioni di maggiore criticità”.
Il sindaco metropolitano Federico Basile “esprime vicinanza alla comunità di Lipari, colpita dall’improvviso evento meteorologico, e assicura il massimo impegno per affrontare le criticità e favorire il rapido ripristino in sicurezza dei collegamenti.
Si raccomanda agli utenti della strada la massima prudenza nei tratti interessati e il rispetto della segnaletica e delle indicazioni del personale impegnato negli interventi”.

Maltempo a Lipari.jpg 2

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Screen Talk, seconda puntata a Messina con “The Social – Il prezzo della verità”
Meteo Sicilia, sabato allerta arancione su tutta l’Isola
Maltempo, sopralluogo di Schifani a Marsala: “Faremo la nostra parte. Evento anomalo, sono sempre di più”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED