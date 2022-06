50 anni del Padrino, Savoca assegna le "Chiavi della città" a Francis Ford Coppola - Tempostretto

Domenica sera al Teatro Antico la consegna del riconoscimento al regista. Il suo film ha reso celebre il borgo medievale in tutto il mondo

SAVOCA – Il Consiglio Comunale di Savoca, all’unanimità dei presenti, ha deciso di conferire le “Chiavi della città” al regista Francis Ford Coppola. L’assegnazione del riconoscimento avviene in occasione del cinquantesimo anniversario dell’uscita al cinema del “Padrino”, capolavoro che ha reso il borgo medievale di Savoca, dove il film è stato in parte girato, celebre in tutto il mondo.

Le “Chiavi della città” sono state assegnate a Francis Ford Coppola per il contributo dato dal regista alla crescita socio-economica e culturale di Savoca, ancora oggi meta di turismo cinematografico, con visitatori provenienti da tutto il mondo. L’onorificenza verrà consegnata al Teatro Antico di Taormina domenica 26 giugno, in occasione del Taormina Film Fest, nella serata in cui, alla presenza del regista, verrà proiettata la pellicola restaurata del “Padrino”.

“Siamo stati in contatto diversi mesi con lo staff del regista e l’organizzazione del Taormina Film Fest, guidato dal direttore Lino Chiechio – ha dichiarato il sindaco di Savoca Massimo Stracuzzi – per conferire tale onorificenza al regista, che grazie alla scelta come location del nostro Comune ha segnato la sua storia. Oggi turisti da tutto il mondo arrivano a Savoca per visitare il set naturale del film. La comunità savocese è fortemente legata al “Padrino” e sono ancora presenti più di 10 comparse che hanno partecipato alla riprese dello stesso”.